Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 gennaio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Anche per oggi, martedì 24 gennaio 2023, le stelle dell’Oroscopo di Paolo Fox non possono mancare, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Come sarà la giornata di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? C’è chi si annoia e chi deve fare un po’ di “pulizia contatti”. Vediamo di chi stiamo parlando.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario deve cambiare aria, il Capricorno vive delle incertezze

Sagittario, l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia sempre al Sagittario: quando non si trova bene in un certo luogo, quando frequenta sempre le solite persone e fa sempre le stesse cose, di fare una bella passeggiata, di uscire un po’. Il tempo di questi giorni magari non lo consente però, se è possibile, cambiare aria! Questo è decisivo, soprattutto se si sente che c’è qualche malessere, anche perché, dalla giornata di venerdì, questi malesseri riguardano le relazioni. Non è auspicabile quindi che qualche Sagittario, profondamente annoiato, se la prendesse, in amore, con chi non c’entra nulla oppure, frettolosamente, facesse una scelta di cui potrebbe pentirsi.

Capricorno, settimana un po’ giù di corda, non perché manchi voglia o forza (sappiamo che da maggio questo è un cielo che premia tutti i Capricorno). ma semplicemente perché c’è un po’ di pigrizia o ci sono delle persone che non fanno il proprio dovere. Indecisioni per chi lavora in un gruppo: o ha già cambiato o forse cambierà. Questo “forse” al Capricorno non piace, però bisogna dare tempo al tempo. L’Oroscopo di Paolo Fox ribadisce che, nella parte centrale dell’anno, le stelle indicano una bella soddisfazione: bisogna lavorare sodo, andare avanti e ci saranno delle novità. Non si perde quota, non si cala, ma forse, questa settimana, anche in amore, c’è bisogno di più pazienza.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario deve eliminare le relazioni “tossiche” dalla sua vita, i Pesci lentamente incedono verso la realizzazione

Acquario, è una giornata utile per chiarire delle cose che non vanno. Tra l’altro, proprio ieri, c’è stato un momento di forte “elettricità”: evidentemente te la sei presa per le parole di una persona che ormai non deve neanche più toccarti! Cerca di allontanarti da persone poco chiare, non hai bisogno di avere accanto gente falsa, ammonisce l’Oroscopo di Paolo Fox. Devi fare una sorta di pulizia generale: sei una persona molto comprensiva e generosa ma, a volte, uno stop è necessario. Per l’amore sei sempre favorito.

Pesci, ecco che inizia ad arrivare un ingrediente speciale: da venerdì, Venere entra nel segno e iniziano ad esserci gli ingredienti giusti per costruire una grande evoluzione. È anche probabile che, di recente, ti sia reso conto che non tutti fanno quello che dovrebbero e che magari hai difeso delle persone indifendibili. L’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che molti rapporti cambieranno e, entro giugno, ci saranno nuovi contatti e contratti. Lasciati andare se intendi conoscere una persona nuova o approfondire un’amicizia: le stelle sono con te!











