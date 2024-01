Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 gennaio 2024/ L’Ariete è nel caos e il Toro ha molti pianeti a favore

Oroscopo Paolo Fox: oggi è meglio stare calmi Ariete, il Toro ha un bel cielo

Ariete, è un periodo movimentato, ma anche confuso, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, perché la fretta di arrivare oppure di trovare un po’ di serenità in famiglia o nell’ambito lavorativo, non è al momento raggiungibile. Questa giornata invita i nativi del segno a fare tutto con molta cautela e comunque, prima del 16 febbraio, si potrà ottenere poco.

Toro, i pianeti favorevoli sono Venere, Giove e Marte! Quando abbiamo una situazione positiva, dal punto di vista astrologico, è possibile sistemare vecchi contenziosi ma anche perpetrare nuovi progetti. Se c’è stata una criticità o un contenzioso alla fine del 2023, quando Venere era in opposizione, ora con il pianeta dell’amore favorevole, qualcosa potrà essere sistemato. Entro maggio, in definitiva, andranno messe in chiaro molte questioni e attuate nuove strategie. Sono buone le ispirazioni e, in amore, sei tu a comandare, conclude l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli hanno una giornata sì, il Cancro si distragga

Gemelli, tra novembre e dicembre alcune relazioni affettive hanno vissuto qualche intoppo. La giornata di oggi però è positiva, per l’Oroscopo di Paolo Fox: la Luna è favorevole, particolarmente per il campo economico. Qualcuno dovrà mettere mano al portafogli oppure ottimizzare le uscite. Venere non è più opposta: non significa che un amore ritorni, ma c’è una maggiore capacità di confrontarsi con chi di dovere.

Cancro, divertitevi e rilassatevi! Oggi è quasi un imperativo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, perché possono sorgere dei fastidi a causa di queste opposizioni dei pianeti, del tutto transitorie: non è quindi il caso di arrabbiarsi per niente o gettare le ortiche una relazione, per l’istinto del momento. Dalla seconda settimana di febbraio, tante cose torneranno nei ranghi e ci sarà un’ottica più positiva su tutto. Non siate gelosi!

