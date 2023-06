Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 giugno 2023/ Nuovi percorsi per Acquario e Pesci

L’arrivo dell’estate coincide con il periodo del Sole in Cancro. Scopriamo cosa significa per i segni zodiacali, con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 24 giugno 2023, tratto da Radio LatteMiele. Le indicazioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario si ferma un attimo, il Capricorno è sostenuto da Giove e Saturno

Sagittario, si parte a rallentatore, perché anche tu che sei di solito una persona molto frettolosa e accelerata, in tutte le cose che fai, puoi vivere qualche esitazione. D’altronde dalla fine di febbraio sono cambiate molte cose nella tua vita e l’Oroscopo di Paolo Fox pensa che, nelle ultime settimane, tu abbia vissuto anche una sorta di grande stanchezza che ti ha portato persino a prenderti qualche giorno di riposo, ad assentarti dal lavoro o ad anticipare una chiusura o comunque a prendere un po’ di tempo per te stesso. Il lato più bello di questo cielo è l’amore perché regala sorprese. Come dev’essere l’amore del Sagittario? Speranzoso, divertente e soprattutto nuovo. Chiaramente non bisogna scaricare il partner, però si possono introdurre delle novità, se è un rapporto che va avanti da molto, per risvegliare la passione.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 giugno 2023/ Il Capricorno è il re dello zodiaco e i Pesci trovano soluzioni

Capricorno, Giove e Saturno sono sempre lì ad incoraggiarti. Certo ci sono delle problematiche da risolvere ma, come dice spesso l’Oroscopo di Paolo Fox, sono problemi che altri creano e le incomprensioni possono nascere per questo motivo. Nei nuovi rapporti vince la voglia di divertirsi, senza dare spazio a progetti futuri e l’amore, in questi giorni, va i secondo piano perché hai tante cose da fare. Un Capricorno può stare anche bene da solo: non è detto che resti in questa condizione per sempre, però prima di fare un grande passo, ha bisogno di grandi conferme. Potrebbe adombrarsi chi sta con un Capricorno che non si decide nel fare delle scelte.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 giugno 2023/ Leone superstar e Vergine con la Luna nel segno

Oroscopo Paolo Fox: scelte non condivise da tutti per l’Acquario, i Pesci possono riprendere un progetto del passato

Acquario, sei agitato e forse ansioso di andare a vedere come finiranno alcuni progetti. Le tue decisioni controcorrente non vengono del tutto capite dalle persone che hai attorno e quindi alcuni potrebbero pensare che tu sia folle per voler fare certe cose o non capiscono il perché tu abbia abbandonato un percorso. Tu sei fatto così: devi seguire l’istinto e soprattutto, se non ti trovi bene in un ambiente, è importante cambiare. L’Acquario non sta a guardare troppo il portafogli, perché è uno spirito libero, ma l’Oroscopo di Paolo Fox ti chiede un po’ di attenzione, perché Giove contro non permette di scialacquare. Amore non troppo spinto da queste stelle.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 giugno 2023/ Luna dissonante per il Toro e i Gemelli amano

Pesci, la cosa importante è ritrovare serenità ed equilibrio. Si possono risolvere bene situazioni che stavano per naufragare, ma la cosa che piace all’Oroscopo di Paolo Fox è proprio questo Saturno che potrebbe portarti persino a fare una cosa che avevi bloccato tempo fa. Il pianeta rappresent6a il tempo e la maturazione, ma anche ciò che è stato. Siccome il passato ha sempre in valore importantissimo per questo segno zodiacale, probabilmente sarà necessario rivedere e recuperare un progetto che era stato abbandonato. Stelle importanti per le relazioni d’amore, anche se non così passionali. Chi incontra una persona adesso vorrà vivere un’amicizia d’amore e poi si vedrà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA