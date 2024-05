Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 maggio 2024/ È il giorno di Venere in Gemelli e domani di Giove: i dettagli

Oggi la Luna è in Sagittario, Venere ha già fatto il suo ingresso in Gemelli e domani sarà la volta di Giove. Una fine del mese importante, come anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox, che vede un nuovo inizio per molti segni, come Ariete, Leone e appunto Gemelli. La Vergine affronterà invece un paio di settimane un po’ pesanti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 maggio 2024/ Chi è favorito dai nuovi transiti? Venere e Giove dominano

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete è favorito se cambia aria, il Toro dovrà rivedere molte cose

Ariete, sabato e domenica potrebbero essere giorni un po’ più rallentati, ma ci sono una bella carica e delle idee vincenti. L’energia che hai ricevuto dai pianeti finora non va sperperata. Se provi a cimentarti in ambienti diversi dal solito, gli incontri avranno una marcia in più Se hai un progetto per quest’estate, le stelle ti sosterranno.

Oroscopo di Branko, oggi 23 maggio 2024/ Serve diplomazia per Pesci, Cancro fortunati, Pesci innamorati e...

Toro, lo sguardo dell’Oroscopo di Paolo Fox si allarga a un arco temporale più ampio di questa giornata, perché Mercurio nel segno impone una revisione dei conti e degli incontri che dovranno essere effettuati entro il 20 di giugno. L’amore sarà sempre più intrigante e avrai due mesi di grande passione davanti a te.

Occasioni a gogò per i Gemelli, il Cancro va verso un 2024 splendente. Il Punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Gemelli, il tuo cielo è affollato di pianeti e questo può significare ricevere offerte e avere buone occasioni. Se dovessi aver già presentato un progetto, potresti avere una risposta affermativa. Venere ti spinge a provare nuove emozioni e a non rivangare il passato, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo di Paolo Fox a I fatti vostri, oggi 23 maggio 2024/ Ariete fortunati, Toro ambiziosi nel lavoro e...

Cancro, non dare spazio a sentimenti malinconici, perché potresti rovinarti il weekend. In questa fase sei molto più forte, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, perché i mesi più pesanti sono stati gennaio e aprile. Adesso inizia una parte dell’anno molto utile, con Venere che il mese prossimo sarà nel tuo segno: sensazioni belle, amore e anche una buona capacità di discernimento.

Oroscopo Paolo Fox: gtande rimonta per il Leone, la Vergine affronterà controversie

Leone, il mese di maggio è stato particolarmente pesante e anche i Leone più forti si sono dovuti rassegnare a un momento di stop, anche dal punto di vista fisico. Ci sarà ancora un momento un po’ teso, martedì e mercoledì prossimo, ma in linea di massima si può parlare di una grande ripresa e di grandi propositi in vista dell’estate, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, devi tirare le somme, perché sei stato immerso in un caos al quale non sei abituato. Se pensi che ci sia qualcuno che ti contrasta, cerca il più possibile di non pensarci: non sarà facile, perché tra la fine del mese e gli inizi di giugno, il cielo sarà piuttosto conflittuale. Qualcuno dovrà vivere momenti di tensione e persone che non si comportano in modo del tutto corretto con te, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.











© RIPRODUZIONE RISERVATA