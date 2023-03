Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 marzo 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

È già venerdì 24 marzo 2023 e anche oggi l’Oroscopo di Paolo Fox apre le danze del weekend, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Questo frizzante cielo di marzo, con tanti movimenti planetari, sarà positivo oggi per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Oroscopo Paolo Fox: il Leone ha qualche difficoltà in amore, la Vergine può tagliare rami secchi

Leone, le stelle sono valide per il lavoro, per le attività, ma abbiamo questa scadenza di metà maggio: chi per esempio non firma un accordo perché non è contento della situazione economica oppure vuole che un certo contratto sia variato, potrà agire, ma l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di arrivare a una mediazione. Qui si parla soprattutto di quei Leone che si sono sentiti messi da parte e che magari stanno facendo molto, ma non sono retribuiti abbastanza. Progressi possono essere fatti nel lavoro, ma questi sentimenti sono un po’ particolari: forse non si riesce a stare con la persona amata quanto si vorrebbe oppure questo cielo regala solo occasioni part-time.

Le pagelle Italia Inghilterra(1-2)/ I voti: Acerbi se ne infischia, speranza Retegui

Vergine, c’è chi si sta preparando per un lancio, per un cambiamento, però è come se tu volessi giocare a carte, ma ancora queste carte non fossero state distribuite: i giochi non sono completati! È chiaro che questo Saturno opposto può portare, in qualche caso, a cambiare ruolo oppure sarai proprio tu a tagliare quello che non ti piace, rami secchi compresi. Evita di impuntarti in discussioni sterili che non portano a nulla, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Probabili formazioni Serbia Italia U21/ Quali titolari per Nicolato?

Oroscopo Paolo Fox: per la Bilancia una bugia può tornare a galla, lo Scorpione ha belle novità sul lavoro

Bilancia, queste opposizioni che hanno afflitto tanti Bilancia stanno sfumando e quindi dobbiamo solo aspettare che le cose maturino, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox! Nel frattempo, attenzione a non dire frasi esagerate e a non metterti nei guai, perché è già capitato di passare dalla parte del torto anche con ragione, per i toni che hai utilizzato. Bisogna sentirsi innamorati, senza troppe remore, ma se c’è stata una problematica dovuta a una bugia, ora può tornare a galla.

Probabili formazioni Francia Olanda/ Quote: quali moduli vedremo?

Scorpione, questo cielo può portare delle novità che riguardano anche il lavoro. Cerca di concludere le trattative entro la fine di maggio al massimo e di firmare contratti entro il 16 maggio. Il lavoro dipendente riserva buone opportunità di avanzamento, ma l’Oroscopo di Paolo Fox non esclude, per qualcuno, un cambio di società o gruppo. Nei rapporti di famiglia, in particolare fra genitori e figli, è importante chiarire quello che non va.











© RIPRODUZIONE RISERVATA