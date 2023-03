Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 marzo 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

È già venerdì 24 marzo 2023 e anche oggi l’Oroscopo di Paolo Fox apre le danze del weekend, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Questo frizzante cielo di marzo, con tanti movimenti planetari, sarà positivo oggi per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario può cambiare punti di vista sulla vita, il Capricorno vive giornate nervose

Sagittario, questo nuovo transito di Saturno crea diversi riferimenti: può portare anche delle mutazioni nel modo di amare. È probabile che adesso ti interessino altre persone, rispetto al passato e che, per destino, tu sia stato costretto a voltare pagina. Dopo un avvio stentato, il lavoro riprende con soddisfazioni e risultati che si potranno toccare con mano, dice l’Oroscopo di Paolo Fox: Giove è ancora favorevole!

Capricorno, sono giornate tese e questo può capitare soprattutto se sei una persona molto ambiziosa o se hai un incarico importante. Anziché trovare delle persone che ti diano retta e soprattutto ti aiutino, alla fine devi tu mettere le toppe, correre per risolvere delle situazioni. Siccome le stelle della seconda parte dell’anno ampliano gli orizzonti, la possibilità di movimento, creano occasioni e portano consensi, non rovinare tutto con un atteggiamento troppo agitato. La pazienza dev’essere il tuo forte! l’Oroscopo di Paolo Fox comunque non esclude, per gli innamorati e per coloro che hanno una bella possibilità di azione, grandi novità: convivenze e matrimoni. Da maggio, si aprono grandi scenari.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario deve proporre ora i suoi progetti, i Pesci vivono un bel weekend

Acquario, grande forza di volontà! Se hai un progetto, proponilo adesso, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox. Dovrai accettare, nella seconda parte dell’anno, di rifare più o meno le stesse cose, senza troppi cambiamenti. Dal punto di vista economico però, un piccolo vantaggio lo vorresti in più. Non importa quale sia il giorno: quello che è interessante è che la tua vita sentimentale si movimenta grandemente e quindi un incontro che lascia il segno può essere favorito, nel weekend.

Pesci, ecco un cielo migliore rispetto a quello degli ultimi due giorni: sei capace di aumentare le tue risorse. Giove rappresenta, assieme a Saturno, anche la fertilità: per qualcuno di idee, ma per altri addirittura di coppia! Qualità che in questo momento possono essere molto apprezzate dalle persone che ti stanno attorno. Porta avanti un progetto e se vedi che un certo gruppo o un’azienda non sono più giusti per te, prova a cambiare! Naturalmente dipende dalla tua età, dal background, però le trasformazioni sono in positivo, quest’anno, e non bisogna fermarle, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox! Anche chi va in pensione sarà più forte, perché questo Saturno ti dice: “Cerca di goderti la vita, finalmente!”.

