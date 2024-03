Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 marzo 2024/ Giove fa i conti in tasca al Leone, la Bilancia non sopporta più

Oroscopo Paolo Fox: questioni di soldi per il Leone, la Vergine ha un cielo un po’ ostile

Leone, questioni di famiglia per soldi, casa, lasciti e così via. Giove, da oltre un anno, ti controlla i conti e ti mostra che c’è qualche ammanco. Venere non è più opposta e le relazioni sono migliori, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, c’è una posizione critica di Saturno con Marte. Quest’ultimo pianeta può anche rappresentare i tuoi “avversari” e forse ritieni che qualcuno non sia proprio di fiducia come vuole far credere e non ti sia davvero amica. Potrebbe anche far parte del tuo entourage di famiglia. Se l’amore non soddisfa, può essere per noia o per le tante preoccupazioni, conclude l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia, sono finite la pazienza, la tolleranza e la moderazione tipiche del tuo segno! Mostrerai quindi una personalità diversa, più determinata. A volte puoi sembrare remissivo e poco reattivo, ma è tutta apparenza, perché in realtà osservi molto, usi la diplomazia, ma, al momento opportuno, colpisci! Se qualcuno ha cercato di annichilirti, ultimamente, ti ribellerai e dirai la tua, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, in questi giorni c’è una bella atmosfera per l’amore creata da Marte e Venere e chi ha passato un momento critico potrà attuare dei miglioramenti. È importante programmare le cose che farai da giugno in avanti, tuttavia l’Oroscopo di Paolo Fox ammette che all’inizio di marzo ci sono state giornate piuttosto difficili. Cura il fisico!

