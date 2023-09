Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 settembre 2023/ Domenica un po’ critica per Ariete e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox: la prossima settimana è migliore per l’Ariete, la Luna agevola le relazioni per il Toro

Ariete, puoi programmare con successo gli eventi della prossima settimana, perché avremo delle stelle particolari. C’è sempre un piccolo dubbio che riguarda coloro che tra il 2021 e il 2022 hanno fatto scelte sbagliate o azzardate: l’Ariete, a volte, è un segno un po’ troppo precipitoso o si fida in maniera un po’ troppo frettolosa di certe persone, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Ora hai capito che devi tirare i remi in barca e quindi è molto utile fermarsi a riflettere. Questa domenica nasce con qualche piccola polemica da risolvere, ma sai che il 2023 (ma lo sarà anche il 2024) è un anno di libertà: chi è rimasto fermo per troppo tempo potrà ripartire.

Toro, oggi avrai una bella capacità di relazionarti agli altri, con questa bella Luna. Venere da ottobre tornerà amica, con Giove nel segno: il prossimo mese, soprattutto nei primi giorni, potrebbe essere rivelatore di un amore perduto, confermare un sentimento oppure rincuorare tutti quelli che hanno dovuto rinunciare, per vari motivi, a una storia. Evita polemiche, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, si dice che l’amore sia tutto nella vita, ma a volte non ci rendiamo conto, quando conviviamo da tempo con una persona, che ha anche bisogno di essere alimentato da carezze ed emozione. I Gemelli hanno una grande fantasia, vogliono sempre stare sulla cresta dell’onda e accettano sempre tanti impegni: sarebbe un problema se distrazioni esterne, nei rapporti già ossidati da tempo, creassero perplessità, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. In vista di un ottobre che potrebbe far riemergere qualche malessere, sarebbe utile trovare un accordo.

Cancro, fare il punto della situazione non è sempre facile, in particolare quando la Luna è storta, come oggi. Adesso potresti prendere tutto di petto e persino vivere delle gelosie inutili. A volte ci teniamo molto a una persona e allora la osserviamo e pensiamo che se non si comporta sempre allo stesso modo forse ci nasconde qualcosa: non esageriamo con pensieri strani in una domenica che mostra il fianco alle polemiche, redarguisce l’Oroscopo di Paolo Fox.











