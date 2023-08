Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 agosto 2023/ Cambi di rotta per il Sagittario e il Capricorno è sempre al top

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario deve cambiare ambienti, il Capricorno è determinato in questi giorni

Sagittario, una storia è importante e può valere ancora di più nelle prossime settimane. Venere era e sarà favorevole ed è molto utile adesso frequentare nuovi ambienti, farsi apprezzare in situazioni e condizioni diverse rispetto al passato, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo perché Saturno dissonante parla di cambiamenti di rotta che sono in essere da primavera. Se ci sono stati problemi nell’unione, un calo del desiderio, bisogna rafforzare la relazione: al Sagittario piacciono le relazioni vivaci! Ci sarà da ritrattare un accordo.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 agosto 2023/ Weekend fiacco per la Bilancia, lo Scorpione ha una bella Luna

Capricorno, sabato avrai la Luna nel segno! Sarai ancora più determinato e forte del solito e anche intollerante e testardo. La testardaggine non è sempre un difetto, perché i testardi sono quelli che poi arrivano a fare cose che altri non riescono a completare perché si perdono per strada. Tu la strada l’hai già tracciata di tuo e Saturno e Giove in buon aspetto indicano anche la direzione da seguire. Chi vuole definire al meglio una storia e anche un lavoro, in questi giorni sarà motivato, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 agosto 2023/ Tanta energia per l'Ariete e il Cancro parli oggi, se deve

Oroscopo Paolo Fox: per l’Acquario è in arrivo il soccorso di Marte, i Pesci sono sulle spine

Acquario, hai dato molto e pensi di aver ricevuto poco, chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? Da domenica 27, Marte inizia un transito importante e questo vuol dire che, se fino ad oggi, hai tenuto dentro alcune perplessità, finalmente potrai parlare. Nodo cruciale la questione economica che potrebbe impensierire anche le coppie di vecchia data. In questo momento ci sono questioni finanziarie e legali che devi cercare di mettere in chiaro e questo comporta un piccolo stress: in realtà non ti fidi molto, sia di alcune promesse sia di alcune persone che ti stanno intorno. Di solito l’Acquario è molto disponibile, ma evidentemente c’è stato un problema di recente.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 agosto 2023/ L'Acquario cerca libertà e i Pesci più certezze

Pesci, normale che in questi giorni ci sia un po’ di tensione: i pianeti opposti come Mercurio danno una dimensione del futuro stimolante, ma anche estremamente impegnativa, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Se c’è un lavoro da fare, è probabile che sia ancora in alto mare. Molti nativi del segno, anche quelli che hanno lavorato per anni per un’azienda o comunque hanno un’attività avviata, sono in balia dei venti e stanno aspettando che qualcosa capiti. Magari hanno delle riunioni da fare, devono mettersi in gioco in altri ambienti e capire se un qualcosa a cui tengono si farà oppure no e dove si farà. Tensioni di lavoro non dovrebbero essere riversate in amore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA