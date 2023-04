Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 aprile 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Anche l’Oroscopo di Paolo Fox, dalle frequenze di Radio LatteMiele, sottolinea l’importanza della giornata di oggi, martedì 25 aprile 2023, Festa della Liberazione. Il Sole è in Toro e la Luna è in Cancro: vediamo come si riflettono sui segni zodiacali e in particolare per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: troppi soldi spesi per il Leone, la Vergine non deve resistere al cambiamento

Leone, troppi soldi spesi in maniera poco giusta, dice l’Oroscopo di Paolo Fox: ecco perché qualche nativo del segno dovrà tirare le orecchie a una persona di famiglia che magari non ha fatto bene i conti. Si possono fare giusti investimenti nella seconda parte dell’anno? Certamente sì! Ma non dobbiamo dimenticare che, da metà maggio, Giove inizia un transito scontroso e questo può rappresentare un dubbio o magari semplicemente la necessità di guadagnare di più e di spendere meno. In amore, Venere aiuta!

Vergine, è molto importante capire da che parte stia andando il lavoro. L’Oroscopo di Paolo Fox ha spiegato tante volte che un cambiamento ci sarà, ma il vero problema potrebbe essere quello di non accettare la trasformazione in corso, perché a volte i Vergine pensano che sia meglio lasciare le cose come stanno, piuttosto che girare la ruota che non si sa bene dove si fermerà. C’è qualcosa di intenso in questo cielo che promette delle trasformazioni e sarebbe un peccato andare contro il destino.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia deve rivedere relazioni superficiali, lo Scorpione va un po’ a rilento

Bilancia, gradualmente sta passando la tensione maturata negli ultimi tempi. Siete il segno dell’estetica e della bellezza: quanti Bilancia, chiede l’Oroscopo di Paolo Fox, delle volte, hanno fatto delle scelte, anche in amore, più che altro legate all’esteriorità? Ad esempio, avete visto una persona bella e vi siete lasciati conquistare, senza sapere cosa ci fosse realmente dietro, perché poi sappiamo che la bellezza esteriore non corrisponde sempre a quella interiore. Da qui l’esigenza, per qualcuno, di rivedere un rapporto. In questo momento, soprattutto chi ha una disputa con ex dovrà cercare una soluzione.

Scorpione, il fatto di avere Sole e Mercurio in opposizione è un limite alla gestione rapida di alcuni progetti e contratti, quindi è probabile che, in questo momento, tutto vada a rallentatore. Non è detto che sia il destino, ma forse sei semplicemente tu che prendi tempo, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Per esempio, quelli che vogliono iniziare un nuovo progetto di lavoro, aprire un’attività, potrebbero avviare delle pratiche, cercare il luogo dove agire, affittare, investire, però ancora non tutto è chiaro.











