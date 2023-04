Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 aprile 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Anche l’Oroscopo di Paolo Fox, dalle frequenze di Radio LatteMiele, sottolinea l’importanza della giornata di oggi, martedì 25 aprile 2023, Festa della Liberazione. Il Sole è in Toro e la Luna è in Cancro: vediamo come si riflettono sui segni zodiacali e in particolare per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, settimana 24-30 aprile 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri:

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario deve evitare colpi di testa, il Capricorno conti fino a dieci prima di parlare

Sagittario, si legge questo conflitto d’amore, poi dal 7 di maggio magari passa. Siccome il Sagittario è un po’ come l’Acquario (spiega l’Oroscopo di Paolo Fox), ovvero si stanca sempre di tutto e troppo in fretta, si spera che non ci siano delle situazioni d’amore poco chiare e poi chi ha più di un interesse deve cercare di non cadere nella trappola dei sentimenti. Importante evitare discussioni o perplessità.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 aprile 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Capricorno, se devi affrontare discorsi importanti, è meglio rimandarli di qualche ora, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Forse devi recuperare solo un po’ di saggezza e contare fino a dieci, se ci sono delle persone che tentano di provocarti. Maggio rappresenta un risveglio generale che riguarda la tua vita. Se tenti un esperimento o qualcosa non è ancora certo, le soddisfazioni non mancheranno. Grandi novità per chi cerca consensi o ha un incarico.

Oroscopo Paolo Fox: un po’ di aria fresca fa bene all’Acquario, i Pesci sono stimolati da Saturno

Acquario, sei un po’ come il Leone e il Sagittario: dietro a una scrivania non ci sai stare a lungo, hai bisogno di sgranchirti le gambe. Quindi l’Oroscopo di Paolo Fox invita tutti quelli che stanno un po’ troppo fermi a sfruttare magari questa vacanza in arrivo, per stare un po’ all’aria aperta, fare una bella passeggiata. Ora cerchi una persona che abbia delle qualità non solo fisiche, ma anche intellettive rilevanti e che sia in sintonia soprattutto con la tua mente.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 aprile 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Pesci, sai che per il tuo segno le intenzioni valgono oro, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox. È utile, in questo periodo, amministrare con più cura tutti i rapporti di lavoro, anche in vista di una nuova determinazione o progetto che Saturno, entrando nel tuo segno, può provocare. Tutto quello che fai o che farai è positivo, ma è probabile che tu possa avere uno scontro con delle persone o un gruppo di lavoro che non sopporti più. Insomma, un po’ di pazienza ci vuole. L’amore è birichino? Poco chiaro? Il consiglio è di riparlarne dopo il 7 di maggio, quando Venere sarà tornata favorevole, perché prima di questa data tutto potrebbe essere incerto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA