Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 dicembre 2023/ La Luna elettrizza i Gemelli, Natale è il giorno del Cancro

Oroscopo Paolo Fox: un cielo di Natale promettente per l’Ariete, il Toro non è del tutto sereno

Ariete, innanzitutto la cosa buona è che la giornata inizia con Luna favorevole e Mercurio attivo. Inoltre, l’Oroscopo di Paolo Fox ti ricorda che, prossimamente, arriva Venere, splendida dal 29. Insomma, pare che questa fine del mese riporti in auge l’amore o quantomeno il desiderio di vivere delle emozioni speciali. Alcune questioni di lavoro diventeranno importanti e chi proprio non vuole continuare a svolgere una certa attività potrebbe, nei prossimi mesi, decidere di cambiare. Tutto quello che nasce nelle prossime ore avrà un ottimo risultato, anche a livello di idee.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 dicembre 2023/ Vergine e Bilancia cerchino la serenità in questo Natale

Toro, questo è un Natale angustiato da qualche piccola polemica, perché Venere è opposta. L’Oroscopo di Paolo Fox ne ha parlato già da novembre e lha detto a inizio di dicembre: Venere in astrologia rappresenta l’amore ma anche l’estetica e l’immagine. Quindi avere Venere in opposizione può indicare che ci siano stati degli screzi e del nervosismo, proprio perché non sei stato supportato adeguatamente in certe vicende oppure qualcuno ha tentato di mettere in discussione la tua immagine e la tua lealtà Oggi non pensare a questo! È Natale: Giove nel segno protegge e bisogna semplicemente stare tranquilli e circondarsi di persone carine.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 dicembre 2023/ Bando alla malinconia Capricorno! Luna difficile per i Pesci

Oroscopo Paolo Fox: la Luna rende frizzanti i Gemelli, il Cancro vive il giorno più bello

Gemelli, Natale che nasce con la Luna nel tuo segno e l’Oroscopo di Paolo Fox spera che sia un Natale allegro! C’è da dire che, a breve, arriveranno delle opposizioni planetarie e quindi i Gemelli si sentono un po’ circondati e, più che altro, non supportati come vorrebbero. Tuttavia in questo particolare giorno bisogna cercare di stare sereni. Un crollo delle barriere difensive e di limiti potrebbe essere l’arma giusta per farsi coinvolgere dall’amore, soprattutto per le persone più diffidenti nei confronti delle nuove emozioni.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 dicembre 2023/ Natale protetto per l'Ariete, il Toro primeggia: che invidia!

Cancro, Natale nasce con buoni auspici. Questo giorno è legato alla famiglia, una festa amata da tanti, ma anche invisa a tutti quelli che non hanno riferimenti amorosi e sentimentali. Il Cancro però è un caso a parte, perché questo segno zodiacale è talmente portato a vivere anche le amicizie in maniera affettuosa, che anche quando non ha un nucleo familiare stabile, riesce a far fronte a qualche mancanza emotiva circondandosi di persone piacevoli. Allontana quella cappa grigia che, nel corso degli ultimi tempi, ha impedito alla luce dei sentimenti di entrare nella tua vita, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.











© RIPRODUZIONE RISERVATA