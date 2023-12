Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 dicembre 2023/ Vergine e Bilancia cerchino la serenità in questo Natale

Oroscopo Paolo Fox: Luna in sestile per il Leone, la Vergine è un po’ in ansia

Leone, Natale parte con buone speranze: la Luna è in sestile (aspetto molto buono) e Venere dal 29 sarà interessante. Dovresti notare una grande differenza con gli inizi di novembre. Di solito l’Oroscopo di Paolo Fox apre a questo tipo di verifiche, proprio perché dice sempre “non credete, verificate”: Agli inizi di novembre, tutto era molto stancante e forse te la sei anche presa con delle persone che sembrava ce l’avessero con te. Adesso è arrivato il momento delle piccole vittorie, perché quelle grandi arriveranno dalla seconda metà del 2024, in cui tutto quello che sembrava difficile da gestire torna facile da portare avanti e soprattutto senti un maggiore sentimento positivo dentro di te: questa positività aiuta l’umore e gli incontri. Anche chi è stato male, ora trova il modo di stare meglio: forse è proprio questo il regalo che le stelle vogliono farti il giorno di Natale.

Vergine, una giornata che si apre con un piccolo dubbio, anche perché sai che ci sono degli spostamenti, dei cambiamenti in vista e c’è chi cambierà gruppo, ruolo e programmi. Questa piccola o grande bufera emotiva e professionale che ti coinvolge da una parte porta speranze, perché ogni cambiamento è bello da affrontare, e dall’altro qualche ansia, perché ru sei quello che vuole sempre tutto programmato. Fai tesoro dei consigli di un amico e goditi questo Natale, nonostante qualche interferenza: nei rapporti familiari ci vuole attenzione, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia, devi farti una promessa, esorta l’Oroscopo di Paolo Fox: di non essere più così ansioso nei confronti del futuro e di goderti la vita giorno dopo giorno. La lezione forse l’hanno imparata tutti quelli che sono stati male, perché quando si ha un problema, si capisce quanto stavamo bene prima, quando il problema non c’era, e magari prima ci si lamentava. Bisogna essere sereni e affrontare questo Natale con una persona che sa apprezzare ciò che stai facendo. Soprattutto in amore, questo è il momento giusto per far valere le tue esigenze.

Scorpione, una Luna in opposizione non ha il potere di rovinare il Natale, per l’Oroscopo di Paolo Fox, ma è probabile che tu arrivi in questa giornata un po’ affaticato, pieno di cose da fare e completare. Alcune scelte professionali adottate dall’inizio dall’autunno si stanno rilevando valide, ma ci vorrà pazienza nel tempo, prima di capire che portano anche soldi. Venere stasera ti renderà più sensibile all’amore: incontri molto intriganti.











