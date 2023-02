Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 febbraio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Siamo all’ultimo weekend del mese e torna il consueto appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox, da Radio LatteMiele, per tutti gli italiani curiosi di scoprire un punto di vista particolare per la giornata di oggi, sabato 25 febbraio 2023. Come andrà questo fine settimana per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro?

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 febbraio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete deve lasciar perdere relazioni impossibile, il Toro dev’essere prudente con i parenti

Ariete, avere stelle buone significa che abbiamo buone prospettive per il futuro e poi Venere è nel segno. Questo è un cielo importante in vista di marzo, conferma l’Oroscopo di Paolo Fox. Forse non è il caso di impegnarsi con storie fallimentari in partenza, perché sappiamo che l’Ariete a volte si impunta e si impegna proprio per cercare di rendere possibile ciò che non lo è, Chi è stato lontano dal partner deve accorciare le distanze.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 febbraio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Toro, tu sei per le cose certe e chi non è con te, è contro di te: questo potrebbe essere il tuo motto soprattutto da maggio, quando Giove inizierà un transito nel segno e porterà inevitabilmente anche il desiderio di capire quali sono le scelte più importanti da fare. in vista del futuro. L’Oroscopo di Paolo Fox ti richiede prudenza anche nei rapporti con familiari e parenti.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli possono capire cosa fare in un momento difficile, il Cancro non deve fare scelte avventate in amore

Gemelli, molti, in questi giorni, vorrebbero avere più certezze. L’astrologia indica i periodi buoni, ma anche quelli utili per non accettare compromessi, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Da marzo, Saturno inizierà a portare una sorta di revisione totale della tua vita e forse sarà utile capire, fin da ora, quello che vuoi ottenere. In amore ci vuole un po’ più di serenità: le tensioni nate lunedì e martedì potranno essere risolte.

Oroscopo Paolo Fox, 24 febbraio 2023/ I Fatti Vostri, classifica segni: da Toro a...

Cancro, si legge nel cielo una forte agitazione e forse qualche arrabbiatura. Ogni tanto ti piace volare alto con la fantasia, quando soprattutto non riesci a trovare conferme nella realtà: devi essere certo di ciò che desideri, In amore, attenzione ai ripensamenti oppure alle persone che non ti danno spazio. Prima di buttare all’aria relazioni, pensaci bene: Giove tra poche settimane non sarà più contrario e quello stato di agitazione che senti ora potrà sparire, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.











© RIPRODUZIONE RISERVATA