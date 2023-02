Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 febbraio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Siamo all’ultimo weekend del mese e torna il consueto appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox, da Radio LatteMiele, per tutti gli italiani curiosi di scoprire un punto di vista particolare per la giornata di oggi, sabato 25 febbraio 2023. Come andrà questo fine settimana per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Oroscopo Paolo Fox: il Leone deve sfruttare questo momento con Giove positivo, la Vergine deve sistemare alcune cose prima dell’opposizione di Saturno

Leone, ci sono delle provocazioni che bisognerebbe lasciarsi scivolare addosso. Giove è favorevole per un po’ e forse non è il caso, se ti offrono qualcosa, di aspettare, perché maggio e giugno saranno mesi un po’ particolari nei rapporti con gli altri e quindi questo è il momento giusto per approfondire un dialogo o una conoscenza, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Se qualche tensione resta nell’aria, la giornata di domenica aiuterà a superarla.

Vergine, Saturno in opposizione tra poche settimane: bisogna cercare di mettere a posto alcune questioni, anche dal punto di vista fisico. Tu sai che questa è stata una settimana in cui l’Oroscopo di Paolo Fox non ti ha messo ai primi posti, ma al decimo: evidentemente, a parte alcuni giorni di forza, sei stato piuttosto preoccupato. Fare una scelta drastica non sarebbe sbagliato, in vista di un futuro che porrà anche delle scelte da fare. Una piccola pausa di riflessione può aiutare.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia vive tensioni in amore che potrà risolvere, lo Scorpione parte con la Luna opposta

Bilancia, l’agitazione che coinvolge le coppie, determinata anche da molti pianeti in opposizione, sarà da dominare, altrimenti si rischia anche di fare delle scelte sbagliate, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Se ci tieni a una persona, se sai che un rapporto è importante, sarebbe il caso di aspettare prima di dare tutto per scontato, perché la seconda parte dell’anno porterà qualcosa di più.

Scorpione, un weekend che parte con la Luna opposta, quindi non tutte le cose che andrai a fare saranno proprio stimolanti: forse devi anche risolvere un problema riguardante la casa o ci sono dei cambiamenti in pista. Questo però non è un cielo di blocco, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox, e semmai sarà l’aspetto economico a impensierire, perché nella seconda parte dell’anno sarà importante portare avanti solo quello che ha un qualche riscontro: non è tempo di lasciarsi andare alle fantasie! Cambio di lavoro per chi non è soddisfatto o non ottiene ciò che desidera. Amore in recupero.

