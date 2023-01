Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 gennaio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Eccoci a mercoledì 25 gennaio 2023 e l’Oroscopo di Paolo Fox, in onda tutti i giorni su Radio LatteMiele, apre con uno sguardo sulle effemeridi per fare il punto del cielo: oggi la Luna si trova nel segno dei Pesci, il Sole è in Acquario e la novità è da venerdì 27, quando Venere entrerà in Pesci. Infine, Marte continua il transito lunghissimo nel segno di Gemelli, che terminerà addirittura il 25 marzo, e Giove è ancora in Ariete. Con questo incipit, vediamo le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: giornata non eccezionale per l’Ariete, buona per il Toro che però non deve parlare di soldi

Ariete, inizi a recuperare tono, piano piano. La giornata di oggi non è sfavillante, dice sinceramente l’Oroscopo di Paolo Fox, e sarà molto più interessante quella di giovedì, però si può ritrovare una buona tranquillità. Qui dobbiamo pensare a quelli che sono stati male: il 2022, tra novembre e dicembre, è stato fonte di qualche problema. Chi avesse subito un ritardo per questioni esterne, è chiaro che adesso cerchi un riscatto. Se hai chiuso una storia da poco, non hai voglia di rimetterti in gioco, però ci saranno delle sorprese, soprattutto dal 20 febbraio in poi, per cui i nuovi incontri, da qui a quella data, saranno favoriti.

Toro, oggi abbiamo una bella giornata, rincuora l’Oroscopo di Paolo Fox. Forse l’unico problema del periodo è che vuoi fare esattamente ciò che desideri e, in fondo, non chiedi neanche parere al partner. Se poi, questo partner lo hai liquidato o lo hai messo da parte, ancora di più I Toro vogliono costruire, vogliono qualcosa di concreto: chi ha la possibilità pensa alla casa e chi invece, da anni, vive un legame ufficioso, lo vorrà ufficializzare. La giornata di oggi va vissuta in maniera serena e tranquilla: non bisogna mettere troppa carne al fuoco. Discutere in questo momento va bene, ma questioni di soldi potrebbero essere ancora sottoposte a un certo stress.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli devono stare attenti alle spese, il Cancro vive un risveglio delle emozioni

Gemelli, mettere in ordine questioni di soldi è molto importante, tanto più che, da marzo, arriverà Saturno in aspetto un po’ agitato. L’Oroscopo di Paolo Fox suppone che tanti nati sotto il segno dei Gemelli abbiano la necessità di rivedere alcuni accordi e soprattutto, in vista di marzo, potrebbero esserci dei momenti di totale confusione. Quindi, attenzione alle spese e anche più ordine nella gestione delle relazioni, per esempio nella vita privata, tra parenti. Chi si sposa, dovrà rendere solo ufficiale una situazione ufficiosa da tanti anni e i nuovi amori vanno portati avanti con prudenza: da venerdì Venere crea qualche dubbio.

Cancro, è proprio l’amore che potrebbe risvegliarsi, in questo momento. Per amore l’Oroscopo di Paolo Fox non intende solo quello di un partner, ma anche quello che possiamo vivere con un’amicizia, con una persona che ci vuole bene. In altre parole, i Cancro ora aprono la propria vita emotiva a tutti quelli che hanno diritto ad entrare nel cuore. Si possono trovare soluzioni, emozioni e recuperare anche un sentimento (ricordiamo che dicembre è stato un mese pesante). Addirittura, le coppie forti potrebbero pensare, entro metà anno, di fare un passo importante: risvegli che hanno sicuramente una buona azione, per quanto riguarda il tono emotivo.











