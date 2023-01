Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 gennaio 2023/ Leone, Vergine, Cancro, Scorpione

Siamo arrivati a mercoledì 25 gennaio 2023 e l’Oroscopo di Paolo Fox, in onda tutti i giorni su Radio LatteMiele, questa volta esordisce con uno sguardo sulle effemeridi per fare il punto del cielo: oggi la Luna si trova nel segno dei Pesci, il Sole è in Acquario e la novità è da venerdì 27, quando Venere entrerà in Pesci. Infine, Marte continua il transito lunghissimo nel segno di Gemelli, che terminerà addirittura il 25 marzo, e Giove è ancora in Ariete. Con questo incipit, vediamo le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 gennaio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox: il Leone cerca vendetta, la Vergine va alla grande per il lavoro e ha qualche dubbio in amore

Leone, sempre tanta agitazione, come se volessi farla pagare a qualcuno: in maniera molto tranquilla e sempre elegante, come tu sai fare, però c’è una persona che ti ha pestato i piedi, che non è chiara e probabilmente ora il Leone vuole quello che gli è stato preso. È infatti molto difficile che un Leone si accanisca o comunque si arrabbi, se non ha delle valide ragioni da esporre, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox. Qualche preoccupazione potrebbe riguardare proprio parenti oppure, ultimamente, c’è stato un momento di grande tensione in famiglia, magari un piccolo dispiacere o un cambiamento che ti fa pensare. Evidentemente vuoi liberarti da situazioni e persone che non ti piacciono. In casi estremi, si potrebbe anche ricorrere all’intervento di un esperto, di un legale: meglio fare chiarezza.

Oroscopo domani 25 gennaio 2023: amore, lavoro e salute/ Previsioni per tuti i segni

Vergine, spostiamo i pensieri dall’amore al lavoro e le cose andranno meglio. L’Oroscopo di Paolo Fox richiama l’attenzione di tutti quelli che hanno un problema sentimentale: la fine di gennaio e gli inizi di febbraio possono portare delle provocazioni. La cosa migliore invece è proprio questa spinta che riguarda i Vergine che vogliono fare pratica, che affrontano esami, che vogliono affrontare incontri di lavoro e che, entro metà febbraio, devono farsi valere. Ci sono persone che avranno bisogno di assistenza, anche in termini economici, per spese attuali o maturate dal passato.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 gennaio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia si è liberata di un peso, lo Scorpione vive una giornata emozionante

Bilancia, l’Oroscopo di Paolo Fox auspica veramente che l’amore torni nel tuo cuore. Quella grande emozione positiva che hai vissuto di recente è stata legata non tanto alle sensazioni che hai ricevuto dagli altri, quanto a una sensazione di grande liberazione che hai provato in prima persona, come se ti fossi liberato da un peso. È tempo di cambiamenti che potrebbero riguardare anche la casa, il tipo di lavoro, una mansione, un ruolo. Tra novembre e dicembre, hai vissuto una profonda crisi che ti ha fatto maturare: l’importante è che questa settimana faccia il suo corso in maniera attiva.

Scorpione, ti prenderai una bella soddisfazione! Gli inizi di gennaio non sono stati eccezionali, per l’amore: adesso bisogna evitare le polemiche, dare spazio a un po’ di tranquillità interiore e vedrai che questa sera sarai appassionato e, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, da venerdì, lo sarai ancora di più. Ricarica in arrivo, rispetto a ieri: abbiamo visto che le ultime 24 ore sono state pesanti e invece questa è una giornata che affascina e che aiuta anche ad emozionarsi. Il consiglio è di incontrare la persona che amate, tra venerdì e domenica.











© RIPRODUZIONE RISERVATA