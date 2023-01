Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 gennaio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Ed eccoci a mercoledì 25 gennaio 2023: l’Oroscopo di Paolo Fox, in onda tutti i giorni su Radio LatteMiele, questa volta esordisce con uno sguardo sulle effemeridi per fare il punto del cielo: oggi la Luna si trova nel segno dei Pesci, il Sole è in Acquario e la novità è da venerdì 27, quando Venere entrerà in Pesci. Infine, Marte continua il transito lunghissimo nel segno di Gemelli, che terminerà addirittura il 25 marzo, e Giove è ancora in Ariete. Con questo incipit, vediamo le previsioni per gli ultimi quattro segni: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario deve spronare la fantasia, il Capricorno discute

Sagittario, in amore possono nascere dei dubbi se ci sono due storie in ballo o se sei fermo da tanto tempo, perché hai bisogno di nuovi stimoli. Questo non è ancora un periodo decisivo per fare passi di un certo peso, lo sarà di più quello dopo la fine di febbraio, ma nel frattempo: liberare la fantasia e riuscire a vivere delle sensazioni diverse rispetto al passato non solo è opportuno, ma l’Oroscopo di Paolo Fox lo ritiene essenziale.

Capricorno, questa giornata, per il Capricorno, batte ancora un po’ la fiacca. D’altronde, sappiamo che questa è una settimana in cui spesso ci si troverà a discutere: con il partner, sul lavoro o con un socio. Bisogna prepararsi anche a qualche ritardo. I Capricorno vogliono arrivare e sono molto ambiziosi: tra marzo e maggio ci saranno delle prime novità, da maggio in poi, per tanti, delle certezze, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox. Bisogna dare tempo al tempo: chiedere un piccolo miglioramento alle stele è possibile, ma che si attui qualcosa a tambur battente è più complesso.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario non deve dar retta a persone che non meritano, i Pesci troveranno finalmente risposte

Acquario, momento ideale per capire quello che desideri. L’Oroscopo di Paolo Fox ti mette in guardia dal vivere momenti di insicurezza: tu sei una persona che dimostra sempre tanta generosità nei confronti degli altri, però aprire le porte del tuo cuore a persone che non sono proprio carine, è sbagliato. Qualcuno, se molto provato, troverà la forza per dire basta o definirà meglio una situazione amorosa.

Pesci, più ci avviciniamo a marzo e meglio andrà. Nelle prossime ore, l’Oroscopo di Paolo Fox annuncia il transito di Venere nel segno e chissà che un’amicizia non diventi qualcosa di più, che una persona che avevi sottovalutato o magari messo alla prova non diventi un riferimento stabile: si possono trovare delle soluzioni. A questo punto, tutti quelli che sono indecisi, se continuare o no un progetto oppure sono messi alla prova dal destino, presto avranno delle risposte: bisogna solo essere molto positivi, con sé stessi e con gli altri.

