Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 gennaio 2024/ I Gemelli escono dalle grinfie di Venere e il Cancro è un po’ giù

Oroscopo Paolo Fox: momento critico per l’Ariete, il Toro sfutti la fortuna di Giove il più possibile

Ariete, sei un po’ disorientato in questo periodo: la tua condizione fisica o personale potrebbe crearti delle preoccupazioni. L’Ariete è un po’ come la fenice, che muore e risorge dalle proprie ceneri, ma la cosa auspicabile è evitare scontri perché, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, quando abbiamo un cielo un po’ complicato è imperativo parlare con molta saggezza ed evitare di farsi guidare dall’impulso. È probabile che nelle prime due settimane di gennaio ci siano stati dei conflitti: cerca di dimenticarli. Comunque non preoccuparti perché, dopo il 10 febbraio, molte cose si risolveranno.

Toro, il transito di Giove va sfruttato al massimo, perché terminerà a maggio e questo significa cercare di risolvere un problema in questo arco temporale. È quindi fondamentale adesso mettere a posto ciò che non funziona, correggere una direzione e c’è anche chi sta aspettando che un contratto venga rinnovato. Il cielo premia le emozioni, anche quelle sentimentali, ma l’Oroscopo di Paolo Fox avverte che ci saranno giorni anche un po’ impetuosi.

Gemelli, è probabile che agli inizi di gennaio qualcosa non abbia funzionato in amore, ma è arrivato il momento di superare le brutte esperienze. Non sarà semplice per tutti, perché è vero che i Gemelli sanno come distrarsi, ma Saturno opposto li mette di fronte alla necessità di risolvere le questioni. Ad ogni modo, l’Oroscopo di Paolo Fox rassicura sul fatto che Venere non è più in opposizione: in amore c’è più capacità di comprendere, anche se non va bene aspettare che gli altri si diano una mossa, e nel campo del lavoro ci sono progetti da intraprendere.

Cancro, le opposizioni planetarie non necessariamente rendono l’oroscopo troppo complesso, ma pongono ostacoli, avversari e situazioni da risolvere, piccole o grandi che siano oppure più o meno veritieri. In quest’ultimo caso, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, dobbiamo considerare che quando non siamo ben disposti e un po’ negativi, possiamo anche pensare che qualcuno ci stia osteggiando, ma magari è solo una nostra impressione. Il caos regna sovrano, ma vedrai che il futuro andrà decisamente meglio.











