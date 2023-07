Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 luglio 2023/ Relax per i Gemelli, il Cancro creda di più in se stesso

Oroscopo Paolo Fox: Luna opposta per l’Ariete, il Toro fatica a trovare un accordo

Ariete, Luna in opposizione nella prima parte della giornata. Oggi qualche tensione in più c’è. Tu sei nato per lottare, però quanto avresti bisogno di un po’ di relax! – dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Inoltre, proprio quando sembrava che una certa occasione fosse arrivata, forse bisogna ripartire da zero e ci saranno delle considerazioni nuove da fare. L’amore è importante e una persona cara che ti aiuta sarà, in queto momento, di riferimento, anche per sostenerti un po’ di più.

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 24 luglio 2023/ L'Acquario deve sapere cosa vuole in amore, i Pesci sono pigri

Toro, questi giorni complicati, dagli inizi di giugno, non creano grandi dissensi, come spiega spesso l’Oroscopo di Paolo Fox: anche se ci sono da mettere a posto dei particolari, alla fine tu resti vincente. Quello che ora sembra difficile e insuperabile è trovare un accordo, soprattutto se devi cercare di risolvere non solo un problema economico, ma anche una questione che riguarda parenti e proprietà. Attenzione, nei prossimi due giorni, in amore: a volte si riversa in campo sentimentale qualche dubbio nato altrove.

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 24 luglio 2023/ La Bilancia è premiata per il coraggio, lo Scorpione è polemico

Oroscopo Paolo Fox: ritardi nel lavoro, meglio l’amore per i Gemelli, il Cancro ritrovi l’autostima

Gemelli, tensione positiva. Riversiamola in amore! Non perché il lavoro non funzioni, ma perché i ritardi sono troppi oppure, semplicemente, anche in vista di un recupero che ci sarà sicuramente da settembre, hai voglia di prenderti una bella e lunga pausa di relax, sufficiente a farti sentire meglio. Con Leone e Ariete, scelte migliori, segnala l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, non pensare al passato e cerca di essere un po’ meno malinconico, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. A livello sentimentale, ogni tanto ci sono dei turbamenti. Le grandi scelte della vita non sono sempre possibili: se hai sbagliato a fare una scelta d’amore e ti sei fidato di una persona che ora sembra lontana, devi tentare di risolvere ogni fastidio, curando un po’ di più la tua energia e di trovare delle sicurezze dentro di te. Per quanto riguarda il lavoro, è un periodo di riflessione, più che d’azione.

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 24 luglio 2023/ Polemiche per l'Ariete e il Toro è quasi "fuori dal tunnel"

© RIPRODUZIONE RISERVATA