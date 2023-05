Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 maggio 2023/ Amore top per Sagittario e Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 25 maggio 2023, da Radio LatteMiele, entra nel pieno dei transiti planetari che hanno caratterizzato questo mese, in particolare quelli di Giove e Saturno. Vediamo come reagiscono i segni zodiacali Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario progetti bene l’autunno, il Capricorno non si isoli

Sagittario, si conclude con qualche perplessità questo periodo, che risulta essere particolare perché ti tiene sulle spine: come se dovessi attendere da un momento all’altro una convocazione. I progetti e i programmi che partono nell’autunno dovranno essere ben curati, perché tu ti lanci con grande ottimismo, però devi avere attorno bravi collaboratori, altrimenti si rischia di non fare le cose al meglio. Amori importanti già dal prossimo mese, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 maggio 2023/ Ariete e Gemelli con pianeti dispettosi

Capricorno, questo è un cielo che ti porta in auge. Tu sei una persona molto morigerata e determinata e non lasci il certo per l’incerto. Anche se la tendenza è di fare tutto per conto tuo, il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di non isolarti, perché proprio ora è necessario parlare, esprimere meglio le tue idee e anche i tuoi sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 maggio 2023/ Fra Leone e Scorpione, chi sbotterà?

Oroscopo Paolo Fox: per l’Acquario non va tutto liscio, i Pesci devono trovare una via di mezzo in amore

Acquario, sei un po’ sotto pressione: segno evidente che ci sono delle cose che non vanno. Anche se cerchi giustizia, anche se quello che dici è esatto, alcune persone non ti danno retta e questo è un problema. Ora vuoi vivere finalmente come desideri in amore e se pensi che qualcuno si sia appoggiato un po’ troppo sulle tue spalle, potresti dire basta. Giugno, luglio e agosto vivranno con una Venere molto particolare: potresti voler mettere in discussione tutti i rapporti, ma attenzione alle complicazioni, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. I cuori solitari cercheranno rapporti part-time.

Oroscopo Paolo Fox, 25 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Scorpione...

Pesci, le occasioni di incontro non mancano e questo è particolarmente bello e utile, anche se intendi parlare con delle persone che contano: è possibile che tu abbia voglia di rivedere alcuni accordi. Forse non è arrivato il tempo giusto per mettere tutto nero su bianco, se ti hanno fatto delle proposte, ma si sente che nell’aria qualcosa sta cambiando. Amori importanti: Venere nelle ultime settimane è stata dalla tua. Spesso vivi dei conflitti, a livello sentimentale, perché cerchi la sicurezza e allora sei attratto da persone un po’ freddine e molto pragmatiche, ma poi alla lunga queste persone sono un po’ noiose per te, perché vorresti vivere emozioni e batticuori: forse è il caso di trovare una via di mezzo, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Mercurio favorirà i nuovi contatti, anche se nelle relazioni in genere ci sarà qualche piccolo problema da affrontare, soprattutto con Gemelli e Sagittario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA