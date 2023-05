Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 maggio 2023/ Ariete e Gemelli con pianeti dispettosi

L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 25 maggio 2023, da Radio LatteMiele, entra nel pieno dei transiti planetari che hanno caratterizzato questo mese, in particolare quelli di Giove e Saturno. Vediamo come reagiscno i segni zodiacali Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: Venere conflittuale per l’Ariete, il Toro chiarisca in amore

Ariete, questo è un periodo importante, certamente non riesci a stare fermo (ma questo fa parte della tua vita) e forse al mattino c’è più confusione, per colpa di una Luna dissonante. Venere parla di conflitti in famiglia e c’è anche chi non è stato bene e ancora deve recuperare. Mettere in ordine tanti pensieri non è facile ma devi provarci, anche perché alla fine questo non è un periodo no, solo che ci sono troppe cose da fare, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, 25 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Scorpione...

Toro, da giugno inizierà una situazione particolare che riguarderà l’amore e quindi l’Oroscopo di Paolo Fox invita tutti quelli che hanno dei dubbi di coppia a riflettere bene su quelle che sono le condizioni di un sentimento: se c’è qualcosa che non va e si chiarisce subito, va bene, dopo potrebbe essere tardi. Diverso il discorso che riguarda il lavoro, perché sarà più favorito per chi ha un’attività a contatto con il pubblico e per chi vuole rimettersi in gioco: nuovi soci e alleati con cui definire un progetto importante.

Oroscopo Paolo Fox, 24 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Pesci a...

Oroscopo Paolo Fox: Saturno può stimolare la voglia di chiarezza per i Gemelli, il Cancro è sulla buona strada

Gemelli, Saturno, anche se è contrario, può addirittura rafforzare il desiderio di mettere in chiaro alcuni rapporti. Non dobbiamo vedere i pianeti come tutti positivi o tutti negativi: a volte quanto sono contro, ci impegnano e ci fanno battere i pugni sul tavolo, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Cosa opportuna, soprattutto se per troppo tempo non abbiamo fatto quello che avremmo dovuto fare. Ad ogni modo, Giove aiuta le decisioni che cambiano la vita. Amore in recupero.

Cancro, come sai, dal 16 maggio è iniziata una situazione astrologica un po’ più tranquilla, tuttavia l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che i problemi legati alla casa e soldi che sono usciti, anche per “incidenti” di percorso nati di recente, pesano e non tutto è superato. Dentro di te però dovresti sentire un grande ottimismo che prima non c’era: non lasciare il certo per l’incerto, perché tutto quello che nasce in questo momento sarà più affidabile.

Oroscopo Branko settimanale 26 maggio-1 giugno 2023/ Previsioni segno per segno

© RIPRODUZIONE RISERVATA