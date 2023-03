Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 marzo 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Marte, Urano, Venere, Luna, Giove e Mercurio: al crepuscolo serale di oggi, sabato 25 marzo 2023, daranno spettacolo a Ovest, perché saranno tutti allineati e ben visibili nel cielo. Chissà come influiranno sull’andamento dell’Oroscopo di Paolo Fox che, dalle frequenze di Radio LatteMiele, ci dà le indicazioni per questa prima giornata del fine settimana. Di seguito, le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: un sabato non proprio liscio per il Leone, per la Vergine bene l’amore e meno il lavoro

Leone, questo è un sabato che nasce con qualche piccolo dubbio: fai le cose in modo regolare, cerca di non precipitare gli eventi e, ancora una volta, attenzione in amore, soprattutto se hai una relazione fissa, ma sei attratto da un’altra persona. Evidentemente questi sentimenti sono da tenere sotto controllo. Persino le coppie che si amano tanto si vedono meno, per motivi di lavoro, oppure quando si incontrano parlano solo di soldi: forse ci vorrebbe un impegno, un progetto, un qualcosa di bello da condividere, per stare bene, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, la situazione è da dividere in due, sostiene l’Oroscopo di Paolo Fox: Venere favorisce amicizie, relazioni e amori e semmai è il lavoro che parte con qualche dubbio. Soprattutto se hai un’attività importante o un incarico, sai che presto bisognerà cambiare tutto, come se dovessi firmare un accordo diverso. Addirittura, in certi casi, si potrebbe parlare di un trasferimento, di un’opportunità altrove. Le incomprensioni vanno sanate.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia dev’essere più supportata, lo Scorpione ha Venere in opposizione

Bilancia, il valore della famiglia e delle amicizie: questo devi ricercare, dice l’Oroscopo di Paolo Fox, perché devi sentirti un po’ più supportato. Probabilmente, qualche bugia è venuta a galla: a volte per mantenere un certo equilibrio, una certa immagine esteriore, hai detto delle cose non giuste. Non cambiare strada, ma cambia il tuo modo di essere e se pensi che una persona abbia diritto a una spiegazione, parla! Al tempo stesso, potresti proprio tu mettere con le spalle al muro chi, ultimamente, non è stato carino nei tuoi confronti.

Scorpione, le relazioni sentimentali, con Venere in opposizione, non vanno avanti, afferma l’Oroscopo di Paolo Fox: questo non significa che chi ha già una storia non la mantenga. Certamente non bisogna far mancare alla persona amata la presenza, se ancora ritieni valido un legame. Tutto può ritornare ad essere appagante dal prossimo mese! Non riversare sull’amore dubbi che riguardano il lavoro.











