Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 novembre 2023/ Luna favorevole per il Toro, ritardi per i Gemelli

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete non ecceda, il Toro ha la Luna nel segno

Ariete, non metterti in testa qualcosa di irrealizzabile, ma conta sulle tue capacità e soprattutto sulle cose che già possiedi. Delle volte, l’Ariete ha delle mire molto particolari, cercano quello che altri non cercano e questo è ammirevole, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox, però il periodo attuale e quello degli inizi del prossimo anno sono talmente costruttivi, che sarebbe davvero un peccato perdere ottime opportunità Da dicembre tornerà la voglia di amare: non che non ci sia, però le preoccupazioni o il lavoro hanno contribuito a dare meno, a livello amoroso.

Toro, questo fine settimana, se ci sono state delle perplessità o ambiguità in amore, dev’essere sfruttato per chiarire: una Luna a favore porta, tra oggi e domani, un recupero di emozioni positive! Stelle intriganti per gli incontri, ma se una persona non te la racconta giusta oppure, già durante l’estate, hai avuto modo di vivere un disagio di coppia, attenzione perché dicembre potrebbe portare nuovamente in auge qualche dubbio, anticipa l’Oroscopo Paolo Fox.

Gemelli, le opposizioni planetarie del Sole e di Marte ritardano un’intesa e addirittura non è escluso che qualcuno si senta attaccato ingiustamente. I Gemelli fanno talmente tante cose che a volte non si soffermano troppo sulle singole questioni e non approfondiscono i vari problemi: così facendo, alcuni dubbi potrebbero accumularsi, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Bisogna proteggere le proprietà.

Cancro, è possibile che, in amore, tu stia vivendo una pausa di riflessione che non è detto sia inerente a una chiusura, precisa l’Oroscopo di Paolo Fox. È probabile che alcune persone, sfiduciate oppure non proprio contente di un sentimento, abbiano deciso di mettersi in un angolo. In generale, le amicizie amorose non interessano più, perché vorresti avere una certezza. Venere sarà molto bella e, nel mese di dicembre andrà sfruttata.

