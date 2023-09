Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 settembre 2023/ Scelte amorose per il Capricorno, i Pesci lottano ancora

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario vuole esplorare, il Capricorno è titubante in amore

Sagittario, in questo momento hai tante idee per la mente, non solo perché sei creativo, ma anche perché hai bisogno di uscire fuori dal guscio. Certe situazioni ti hanno stancato! Alcune persone si accontentano del loro piccolo mondo che crea sicurezze e del loro orticello, ma tu non sei così: tu guardi il mondo e ti viene voglia di viaggiare ed esplorare posti che non hai mai visto e conosciuto, perché la sete di esperienza e conoscenza fa parte della tua vita. Oggi è una buona giornata per parlare di questioni importanti, ma ce sarà un’altra: quella di venerdì, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, scelte che riguardano la famiglia dovranno essere, prima o poi, intraprese. Ci sono quei Capricorno che sono magari molto innamorati di una persona che vorrebbe sposarsi o convivere e che tergiversano o prendono tempo. Quando questo accade, non significa che non ami, ma che non si sente sicuro e vuole avere delle certezze prima di fare dei passi importanti, anche e soprattutto dal punto di vista economico, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, visto che ti sei strapazzato parecchio, è probabile che tu abbia bisogno di un po’ di famiglia, di serenità, di amore e di persone attorno che ti vogliono bene. Non dare per scontato tutto e soprattutto non pensare, da solo, di poter essere di aiuto a te stesso: a volte nei rapporti con gli altri troviamo la chiave di svolta per risolvere problematiche interiori, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Venere è ancora opposta e non apre le porte all’amore e nelle coppie di lunga data potrebbe esserci ancora qualcosa di strano da chiarire.

Pesci, questo Mercurio in opposizione porta rallentamenti che si esprimono nelle relazioni interpersonali e nella conclusione di accordi e contratti. Tuttavia vale la pena di guardare al futuro con maggiore tranquillità e serenità, perché Saturno è nel segno, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox. Innanzitutto, avrai la possibilità di recuperare vecchie situazioni che avevi interrotto tempo fa, dai progetti agli amori, e poi, considerando che anche Giove è favorevole, non devi disperare: anche se una nuova iniziativa è partita in maniera sbandata o rallentata, si riprenderà quota lentamente. Rapporti intriganti o rassicuranti con Toro e Capricorno.











