Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 agosto 2023/ Il Leone è magnetico e la Vergine ha capito cosa vuole fare

Leone, in questo momento, c’è una grande voglia di parlare e di esporre tutte le emozioni in maniera sincera, perché questa Venere porta un grande interesse in amore, ma anche una sorta di magnetismo. Che sia perché conti di più sul lavoro o perché sei affascinante, dovresti notare più persone attorno: scegli quelle giuste, si raccomanda l’Oroscopo di Paolo Fox! Amore interessante e lavoro pieno di impegni da gestire con saggezza, anche e soprattutto se c’è stato un cambiamento tra febbraio e maggio.

Vergine, i tempi sono ristretti, soprattutto se bisogna portare avanti un’idea. Giove è favorevole, quel Saturno opposto ha cambiato un percorso, però a volte è anche utile andare avanti cercando nuove strade, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Il segno della Vergine vuole sempre avere rassicurazioni, è un segno metodico, ma ultimamente hai capito che alcune cose non le vuoi più fare: forse sarà un po’ complesso trovare qualcuno che ti sostituisca al meglio sul lavoro. Se questo nelle imprese familiari è un dilemma complesso, nelle relazioni di lavoro legate a una libera professione i problemi sono inferiori. Tra oggi e domani si risvegliano i sentimenti.

Bilancia, non sarebbe bello che in questi giorni ritrovassi amarezza e malinconia. L’Oroscopo di Paolo Fox ammette che qualche blocco c’è stato, non hai avuto il massimo e devi recuperare, anche dal punto di vista fisico. Tuttavia ci sarà un ritorno in scena ed ecco perché questa nuova visione d’insieme, dell’ultima parte dell’anno, ti premierà! Tra l’altro, ci sarà una Venere molto bella fino agli inizi di ottobre da sfruttare per i sentimenti. Forse per colpa o grazie a un problema, ti sei dovuto fermare e hai capito quante persone ti vogliono bene, ma soprattutto quali sono quelle che meritano la tua attenzione.

Scorpione, il tuo è un cielo di polemiche che non tiri fuori tu in prima persona ma che, in qualche modo devi affrontare giornalmente. Oggi però l’Oroscopo di Paolo Fox ti trova più attivo, più creativo e soprattutto capace di dimenticare qualche polemica che è stata creata da questa situazione astrologica effettivamente complicata: avere Venere e Giove in aspetto critico rappresenta un dubbio e forse anche un cambiamento di ruolo, di squadra, di azienda. Certo è che negli ultimi mesi non tutto è andato come avresti voluto e forse ora da una parte sei stimolato rispetto ai nuovi incontri e situazioni che possono nascere e dall’altra sei anche un po’ preoccupato. Chi non può cambiare si sente un po’ afflitto.











