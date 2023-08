Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 agosto 2023/ Prudenza per il rivoluzionario Acquario, i Pesci parlino chiaro

Oroscopo Paolo Fox: oggi Venere e Luna esplosive per il Sagittario, il Capricorno è esausto

Sagittario, prendi queste stelle con grande entusiasmo e questo aspetto di Venere con grande passionalità. Al mattino la Luna è ancora nel tuo segno zodiacale e quindi, con Venere e Luna favorevoli sei irresistibile! In questo momento hai una grande capacità di stregare tutti quelli che ti circondano, per l’Oroscopo di Paolo Fox. È chiaro che se c’è una persona che ti interessa e ti ricambia, tutto sarà semplice e se invece ti piace qualcuno che fugge, non saranno le stelle a riavvicinarlo, ma potresti trovare di meglio.

Capricorno, tu hai sempre una gran voglia di fare non ti risparmi, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox: i Capricorno che hanno una grande passione non stanno a contare le ore di lavoro, però si arriva al fine settimana esausti. In queste due giornate, cerca di privilegiare l’amore e le amicizie. Gli studenti sono pronti a ripartire anche per nuove mete.

Acquario, cosa significa per te trasgredire, andare controcorrente e fare delle cose che altri non fanno? Significa, per l’Oroscopo di Paolo Fox, innanzitutto creare progetti di indipendenza a cui tieni molto, ma anche dare agli altri qualcosa che non c’è e non è stato ancora creato. Dei progetti ora ci sono, ma bisogna però valutare la realtà dei fatti: in questo momento, non è il caso di fare il passo più lungo della gamba. In amore, recupera il tempo perduto.

Pesci, la mattinata è un po’ agitata, mentre nel pomeriggio si ritrova un po’ di tranquillità. Alcuni fremono perché, in questi giorni, ci sono tanti stimoli e soprattutto bisogna organizzare una nuova partenza da settembre. In amore, attenzione perché certi silenzi potrebbero essere ambigui e diventare un problema. Se c’è qualcosa che non va, sarà meglio parlare sinceramente, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox: questo weekend, da oggi pomeriggio, aiuta!

