Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 Aprile 2020/ Scorpione, Cancro, Leone, Sagittario e…

Pesci, Scorpione, Cancro: ecco la giornata in arrivo secondo l’oroscopo di Paolo Fox

Focus sui segni d’Acqua per quanto riguarda le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele. Il Cancro secondo l’esperto delle stelle vuole vivere relazioni a tutto tondo e ora sta già pensando al mese di agosto quando Venere sarà nel segno zodiacale. Da qui all’estate c’è un periodo di rivoluzione importante. L’amicizia potrebbe diventare qualcosa di più. Questo è un momento in cui anche dal punto di vista pratico ed economico non c’è poi tanto. Lo Scorpione cerca tranquillità, Marte contrario significa che perdete le staffe. Ci si augura che non vogliate buttare all’aria tutto e da quando non vi riesce la situazione uscite dai gangheri. Oggi più tranquilli per fortuna anche con altri. L’oroscopo di questa domenica 26 aprile 2020 si chiude con le previsioni di Paolo Fox per il segno Pesci che hanno forti dubbi in amore. Molto dipende dalla situazione di base: chi ha un cuore impegnato deve parlare se ci sono cose che non vanno perché il rischio è tenersi tutto dentro. Non siete vendicativi ma sensibili.

Oroscopo di oggi per Ariete, Leone, Sagittario: le previsioni di Paolo Fox

Previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox che tornano anche in questa domenica 26 aprile 2020. Su Radio Latte e Miele si parla dei segni di Fuoco, a partire dall’Ariete, che ha una giornata con Luna e Venere favorevoli, bello questo cielo per i sentimenti. Chiaro che il lungo periodo di isolamento porta a pensare che tutte le storie non sono facili da gestire e che i single resteranno tali per tutta la vita. Precari per le questioni di lavoro ma più che altro perché i nuovi progetti sono rimasti bloccati. Già da gennaio e dicembre 2019 siete in crisi e si trascinano le situazioni che hanno un esito particolare, si pensi a chi lottava per mantenere solido un progetto: si riparte. Il Leone vince sempre in amore e sul lavoro siete arrabbiati. Avete attorno delle persone poco affidabili. Ogni condottiero e generale ha bisogno di un esercito di persone forti ma da un po’ di tempo vi sentite circondati da persone lavative. Ultimo segno di Fuoco è il Sagittario: con Venere e Luna in opposizione attenti a non rivangare il passato; ritrovate sintonia con chi vi sta attorno. Non smettete mai di crescere oppure di maturare perché le vostre esperienze si accumulano negli anni grazie a tutto ciò che vivete. Crescete e andate avanti rispetto a tutti.



