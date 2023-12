Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 dicembre 2023/ Hai pagato la bolletta, Acquario? Luna finalmente ok per i Pesci

Oroscopo Paolo Fox: cielo strepitoso in arrivo per il Sagittario, il Capricorno studia per un nuovo progetto

Sagittario, dal 29 dicembre, Venere entra nel segno: siete cuori solitari? Guardatevi attorno, siete tristi perché un amore non funziona? Voltate pagina! C’è una persona speciale che amate? Fate grandi progetti, incoraggia l’Oroscopo di Paolo Fox. State più a contatto con le natura, perché più lo fate e più vi sentite meglio. Entro pochi giorni, Venere, Mercurio e Marte ti faramno visita: una carica eccezionale è in arrivo!

Capricorno, le incertezze hanno i giorni contati e, se ce ne sono, riguardano come costruire un progetto. Non si mette in discussione né la tua capacità né la tua forza: non mancheranno consensi, il 2024 parte spedito e sarà molto importante avere idee importanti, ma tutto andrà programmato. L’amore si risveglia e oggi potresti avere qualche conferma in più, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, qualcosa è nato in sordina agli inizi di novembre, poi novità da fine novembre ci sono state delle novità e anche chi fa lo stesso lavoro ha avuto l’occasione per cambiare, e ora bisogna fare attenzione a una multa o a un impiccio che Giove dissonante porta di solito e che riguarda i soldi, anche perché l’Acquario, da questo punto di vista, non è proprio oculatissimo. Se hai un accordo in scadenza, sarà difficile che non venga rinnovato nel 2024. Dovrai dire no a una persona e questo un po’ ti costerà, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, Luna positiva, perché gli ultimi due giorni sono stati un po’ troppo pesanti. Prima di fine giugno, alcuni cambiamenti dovranno essere apportati e dicembre mette in chiaro questioni di lavoro rimaste in sospeso. Se ci tieni a mantenere un rapporto stabile, in tutti i campi, anche amoroso, cerca di essere equilibrato e di non mettere tutto in discussione, perché gli ultimi giorni di questo mese possono portare qualche polemica in più e potresti sollevarla proprio tu! Dal momento che, se ci sono persone che non ti ascoltano, ti arrabbierai, un po’, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Cambiamenti di accordi, contratti e nuovi progetti, sono in arrivo per te.











