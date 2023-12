Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 dicembre 2023/ Il Toro avrà presto Venere attiva, speranza per il Cancro

Oroscopo Paolo Fox: i problemi di soldi avranno sluzioni nel 2024 per l’Ariete, il Toro si libererà presto da Venere opposta

Ariete, si registra un po’ di stanchezza, forse per colpa di un Natale vissuto in maniera un po’ troppo frenetica, si chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? Negli ultimi mesi, molti hanno avuto problemi di soldi, però, guardando le stelle del 2024, il denaro non pioverà dal cielo, ma ci saranno delle soluzioni. All’inizio della questa settimana, anche in amore, c’è qualche piccolo dubbio e il consiglio è di parlare di questioni importanti dal 29.

Toro, dal 29 dicembre, Venere non sarà più opposta e quindi quella situazione di disagio amoroso che hanno vissuto in molti oppure di scarsa comprensione e di polemica, dovrebbe essere superata, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Dal 29 si avrà una nuova visione dell’insieme e, addirittura, molti noteranno che quello che sembrava un danno sarà invece un vantaggio. Fine dell’anno interessante!

Oroscopo Paolo Fox: chiarimenti necessari in amore per i Gemelli, momento importante per il Cancro

Gemelli, molto importante, in questo periodo, capire se ci sono delle problematiche d’amore, perché altrimenti si rischia, entro fine anno, di discutere un po’ troppo. Quello che l’Oroscopo di Paolo Fox chiede, soprattutto ai delusi e a coloro che hanno avuto delle difficoltà, è di andare oltre le piccole vicissitudini legate al quotidiano. Comunque, sappi che sarai impegnatissimo alla fine di gennaio e da qui a un mese c’è qualcosa che bolle in pentola!

Cancro, già da qualche mese, l’Oroscopo di Paolo Fox sta parlando di un momento che potrebbe cambiare la vita di molti. Questo è un cielo utile per fare buoni progetti targati 2024 e 2025. Il cielo di oggi porta due ingredienti in più: la pazienza e la speranza, soprattutto in amore. C’è però anche tanta stanchezza, perché tutto costa più fatica.

