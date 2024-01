Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 gennaio 2024/ Chi è libero dalle opposizioni? Gemelli e Toro sono salvi

Oroscopo Paolo Fox: momento di stress per l’Ariete, le difficoltà si superano per il Toro

Ariete, queste sono giornate stressanti, per diversi motivi. Forse hai bisogno di rimetterti in sesto fisicamente oppure ti sei reso conto che andare di fretta non porta a niente: non è comunque semplice gestire il tutto. Quanto ti sono costate le esperienze sentimentali del passato? Devi deciderlo tu. Dal punto di vista lavorativo, ci sono delle difficoltà: c’è forse un contratto da confermare oppure è venuto a mancare un sostegno. Tutto ciò è comunque passeggero, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, Giove, Saturno, Venere e Marte sono favorevoli: bando alla malinconia! Anche coloro che stanno passando delle grandi difficoltà hanno buone chance di risolverle. L’importante è circondarsi di persone capaci e porsi come traguardo la fine di maggio. Discussioni, litigi o allontanamenti da ambienti che non sono più nelle tue corde sono possibili. Tuttavia le soluzioni possono arrivare se saprai studiare nuove strategie da mettere in campo nell’immediato futuro, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, finalmente desideri cambiamenti radicali, in positivo, in merito a tutta la sfera delle tue relazioni. In questo momento senti di essere indipendente e non ti farai abbindolare da persone poco chiare, dicendo esattamente come la pensi e anche eventualmente allontanandoti da chi non ti ama. Invece, il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox per il lavoro è di impostare un nuovo progetto entro la metà del 2024, se vuoi farti valere.

Cancro, l’opposizione dei pianeti non significa che tutto vada male, ma per esempio, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, Venere opposta può cerare qualche interferenza nei rapporti d’amore, come la gelosia! In ambito lavorativo, potrebbe esserci chi non ti consente di avanzare oppure, a seguito di una promessa, non sono seguiti i fatti. Non tutto è perduto! Perché è probabile che si tratti solo di ritardi: attendi il 10 febbraio e tutto andrà meglio

