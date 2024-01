Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 gennaio 2024/ Il Leone ruggisce e la Vergine ha nuove opportunità

Oroscopo Paolo Fox: il Leone è osteggiato, la Vergine ha mezzo cielo a favore

Leone, in questo momento sei carico di un impeto verbale che va assecondato, perché ci sono persone che ti osteggiano senza motivo. Devi prendere atto che chi ti circonda, ti ammira e ti segue per la tua integrità oppure si sentono minacciati dalla tua forza e così provano a sbarrarti la strada. Fortunatamente tu sai come affrontare la situazione. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è comunque quello di stare ancora un po’ attento con i soldi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 gennaio 2024/ Chi è libero dalle opposizioni? Gemelli e Toro sono salvi

Vergine, il cielo è per metà tutto a favore e, anche se c’è Saturno opposto, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox è solo perché questo è un periodo di “potatura di rami secchi”. Quando tagliamo questioni che non vanno più bene, possiamo far “nascere nuove gemme”. Tanti Vergine hanno dovuto, per destino o per scelta, chiudere alcuni progetti, ma proprio grazie a queste chiusure hanno potuto aprirne di nuovi e migliori. Entro il 10 di febbraio sono prevista delle novità!

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 gennaio 2024/ I Gemelli escono dalle grinfie di Venere e il Cancro è un po' giù

Oroscopo Paolo Fox: momento pessimista per la Bilancia, lo Scorpione recupera un sentimento

Bilancia, hai la sensazione che coloro che meritano non ricevano nulla, mentre chi non fa nulla venga addirittura premiato. Spesso si passano momenti in cui siamo un po’ pessimisti e vediamo tutto oscurato: non è particolarmente grave! Attenzione solo nei rapporti d’amore, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, bello il transito di Venere: una relazione si può recuperare. Se arrivi da una delusione, non è semplice tornare sui tuoi passi, ma ecco che il pianeta dell’amore può portarti nuove situazioni che sono certamente migliori. È probabile che tu abbia intenzione di fare una proposta lavorativa che, se non verrà accolta, ti vedrà lasciare quello che stai facendo. Presto ti farai valere, se sei insoddisfatto, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 gennaio 2024/ Rivoluzione Acquario e il Capricorno è il più fortunato

© RIPRODUZIONE RISERVATA