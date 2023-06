Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 giugno 2023/ Gemelli e Cancro: cielo top per i sentimenti

L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 26 giugno 2023, da Radio LatteMiele, inaugura questa nuova settimana e un nuovo cielo: la Luna è in Bilancia, il Sole è in Cancro e Mercurio entrerà in questo stesso segno domani. Vediamo come si traduce per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete affronta problemi del passato, il Toro deve vedersela con questioni di soldi

Ariete, qualche piccola complicazione adesso c’è. Si tratta di mettere a posto delle questioni che riguardano il passato. Forse devi dare delle giustificazioni, se ci sono delle accuse, dei ritardi, devi tentare il tutto per tutto per aggiustare le cose. Entro l’11 luglio, non tutti, ma molti dovranno farsi consigliare bene, consultando un avvocato o una persona di fiducia. I più giovani forse non avranno bisogno di questo tipo di consulenze, però è probabile che ci sia qualche interferenza o tensione nell’ambito familiare. Sono nuvolette passeggere, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox, e il segno dell’Ariete non smette mai di combattere. Comunque gli inizi di luglio saranno un po’ sotto pressione.

Toro, questo è un periodo in cui bisogna mettere a posto questioni di soldi e contenziosi aperti da tempo. L’Oroscopo di Paolo Fox prevede che la soluzione dovrebbe arrivare dal 10 di luglio, tuttavia è comprensibile che tu sia in fibrillazione. Giove è nel segno e alla fine si cade in piedi, però questo Marte porta tanto nervosismo. Lo avrai notato soprattutto nelle giornate del 14,15, 21 e 22 giugno. Adesso si parte per una settimana migliore, ma ancora qualche appiglio va trovato: le giornate del 29 e 30 potrebbero essere fastidiose.

Oroscopo di Paolo Fox: per i Gemelli attese per le questioni pratiche, il Cancro non si accontenti e sfrutti al massimo questo cielo

Gemelli, novità dal punto di vista finanziario, per carte e questioni legali o burocratiche, però che attese lunghe! Tu vorresti risolvere tutto velocemente, ma non è possibile, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Ottimo questo cielo per i sentimenti e sarebbe bello che adesso i Gemelli scoprissero il valore di un sentimento, dopo un periodo di solitudine, e che ci fosse voglia di rimettersi in gioco. Approfitta del momento astrale favorevole per allacciare amicizie sincere e nuovi rapporti.

Cancro, la vostra sensibilità è da manuale ed è talmente alta che a volte diventa intolleranza, soprattutto quando avete a che fare con delle persone che sono un po’ lontane dalla vostra concezione di vita. Via libera comunque alle rappacificazioni e ai contatti sentimentali. L’unico rischio di questo cielo così importante è che ci si fermi ai primi vantaggi, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox, mentre bisogna sfruttare questo transito del Sole che andrà avanti a lungo. Non nasconderti dietro scuse o misteri: se c’è un amore da portare avanti, non esitare!











