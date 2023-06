Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 giugno 2023/ L’Acquario è più ribelle del solito, risposte positive per i Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 26 giugno 2023, da Radio LatteMiele, inaugura questa nuova settimana e un nuovo cielo: la Luna è in Bilancia, il Sole è in Cancro e Mercurio entrerà in questo stesso segno domani. Vediamo come si traduce per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario scelga l’amore, il Capricorno se la prende con qualcuno

Sagittario, questa è una giornata migliore del fine settimana. È possibile che, tra sabato e domenica, qualcuno abbia discusso o vissuto un momento di stress. Le imprese saranno avvantaggiate e ci sarà l’opportunità di risvegliare il proprio orgoglio e l’ambizione: ognuno sceglierà la via migliore per esprimersi. Per ora, la strada più intrigante è quella sentimentale, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox: l’amore torna prepotente nella tua vita!

Capricorno, abbiamo una situazione astrale confusa, già da ieri, ma non per colpa tua. Evidentemente, in questi giorni, devi prendertela con una persona che ti ha messo in una situazione imbarazzante. Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, tra lunedì 3 e martedì 4 luglio dovrai affrontare un problema: risolvibile, perché nessuno può intaccare la tua volontà, ma preparati a qualche piccolo fastidio. Vale anche per i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario è indomabile, i Pesci hanno finalmente una bella Luna

Acquario, i pianeti opposti rendono ancora più ribelle il tuo segno e, in questo periodo, di conseguenza, non ami le prevaricazioni e non ascolti i consigli chi ti suggerisce di intraprendere un percorso ritenuto il migliore: vuoi ragionare e agire per conto tuo. Chi è solo non riesce a trovare, forse perché le esigenze sono aumentate, in questi ultimi tempi, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, questo cielo ti libera dall’opposizione della Luna: è già qualcosa! Il fine settimana potrebbe essere stato un po’ contrastato e oggi va meglio. Se devi tentare un approccio d’amore, le giornate del 28 e del 29 vedranno Sole, Luna e Mercurio in buon aspetto, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Inoltre, entro la fine di giugno, potresti anche avere una certezza, se lavori a contratto e stai aspettando una risposta positiva. Bello questo cielo per chi desidera rimettersi in gioco!

