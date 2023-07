Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 luglio 2023/ Venere è dispettosa con Toro e Cancro: attenzione alle relazioni

Oroscopo Paolo Fox: Venere regala qualcosa in più all’Ariete, mentre disturba un po’ il Toro

Ariete, tu sei una persona molto coraggiosa: lo dimostri giornalmente, non solo col tuo modo di fare, ma anche con la tua intraprendenza che, in questo periodo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox andrebbe indirizzata nell’ambito dell’amore, perché hai bisogno proprio di un sostegno. È chiaro che tu hai una grande personalità, però sentirsi amati e protetti è importante! Ora Venere ti regala qualcosa di più. È Necessario superare qualche ambiguità nell’ambito del lavoro e avere accanto una persona che ti sostiene è decisamente utile. Provare agitazione è un’esperienza normale per ogni essere umano e forse tu hai esagerato, ma non per colpa tua.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 luglio 2023/ Sagittario e Capricorno top dello zodiaco per motivi diversi

Toro, giornate più stancanti ed è probabile che qualcosa ristagni. Per esempio, coloro che stanno aspettando una risposta di tipo economico o legale dovranno aspettare la seconda metà di agosto. Per la troppa impulsività o insicurezza, l’amore può essere un problema, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox, e siccome questa Venere è un po’ complicata da gestire e disturba, forse è il caso di non buttare all’aria un sentimento, di parlare con chiarezza e di non lasciarsi sconfiggere dalla noia. Questa Venere un po’ strana porta ai single il desiderio d’amare, ma incontri non proprio ideali.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 luglio 2023/ Spotlight sul Leone nel bene e nel male, la Vergine è stratega

Oroscopo Paolo Fox: Saturno dissonante rallenta i Gemelli, battibecchi con alcuni segni per il Cancro

Gemelli, se ti liberi di un peso è meglio e se, in questi giorni, ti riferisci all’amore con fiducia, non sbagli, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox. Considera le nuove avventure come importanti: questa Venere supera momentanei dissensi e ti permette anche di fare degli incontri speciali. Tu hai bisogno di divagare la mente e quindi cerca di stare accanto a persone che abbiano il potere di stimolare la tua creatività. Gli impegni saranno importanti e la possibilità di affermarsi ci sarà, ma con qualche ritardo, determinato dal solito Saturno dissonante.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 luglio 2023/ Relax per i Gemelli, il Cancro creda di più in se stesso

Cancro, il tuo segno rappresenta la famiglia e il passato, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Quelli che sono un po’ più in crisi, in questi giorni, se ancora ce l’hanno potranno tornare dalla famiglia natale, riferirsi a un genitore o semplicemente cercare un nido dove rifugiarsi, perché sembra che ci siano delle piccole o grandi tempeste all’esterno. Per evitare confusione in amore, bisognerà essere molto accorti. Nei rapporti con i Gemelli e il Capricorno possono nascere delle tensioni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA