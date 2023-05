Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 maggio 2023/ Acquario ribelle e Pesci in evoluzione

Alle porte del weekend, ritroviamo l’appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 26 maggio 2023, tratto da Radio LetteMiele. Si tirano le fila del mese di maggio per prepararci ai transiti planetari di giugno. Vediamo a che punto sono Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario si prepari a una Venere strepitosa, il Capricorno ha l’agenda sottosopra

Sagittario, nell’ambito del lavoro c’è da racimolare tutta la tua buona volontà, quella non manca, e anche quel senso di diplomazia che invece, ultimamente, c’è stato poco. Chi ha la tendenza a vivere situazioni part-time in amore sentirà invece il desiderio di vivere accanto a una persona in maniera più stabile: lo splendido aspetto di Venere, in arrivo tra giugno e ottobre, porta non solo questa tendenza, ma anche una ricerca. Le stelle non portano l’amore a domicilio, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox, però quando abbiamo un bel cielo, ci predisponiamo in modo più positivo nei confronti degli altri. In questo periodo, bisognerebbe abbandonare la tendenza alla polemica.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 maggio 2023/ Un Giove critico per Leone e Scorpione

Capricorno, già da mercoledì scorso hai dovuto rimettere tutto in gioco e se avevi fissato degli appuntamenti sono saltati. Questo cielo può essere difficile da gestire, perché hai troppe cose da fare, però sei protagonista e lo sarai ancora, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox! Ci avviciniamo a una domenica interessante e hai necessità di veder chiaro in tante situazioni che riguardano l’amore e il lavoro. Coraggio, stiamo per arrivare a un punto di grande forza! Anche se sono sempre da tenere sotto controllo le questioni d’amore, Venere non sarà più contraria da giugno e questo significa che ci sarà tempo anche per vedere di più chi ami.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 maggio 2023/ Ariete e Gemelli con pianeti dispettosi

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario è ingestibile, i Pesci recuperino un amore se ne vale la pena

Acquario, è un momento in cui rischi di agitare le acque inutilmente. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che, soprattutto agli inizi di giugno, avremo una situazione astrologica un po’ particolare: tutte le relazioni che si tengono in piedi quasi per scommessa potrebbero concludersi. Parla, in amore! Se ci sono delle cose che non vanno, meglio esprimere anche i dubbi, che lo spirito ribelle tipico dell’Acquario, nelle prossime due settimane sarà ingestibile. Tuttavia, se c’è qualche problema da risolvere, sarà bene chiarire anche con molta calma. Possibili conoscenze con persone di altre città: contatti favoriti!

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 maggio 2023/ Amore top per Sagittario e Pesci

Pesci, non è escluso che in questo momento tu sia un po’ agitato e questo Saturno nel segno porta un certo rigore nella tua vita. Se non lo hai chiuso tu un rapporto, potrebbe chiuderlo il destino e così anche per quanto riguarda la casa e i problemi: devi superare un piccolo ostacolo. Un contatto importante sarà di rilievo: per chi non ha delle proprietà è il momento giusto per farsi valere o magari semplicemente per ottenere qualcosa di più dal punto di vista economico. Nuovi programmi in vista per la fine dell’anno. Nuovi amori? Perché no, ma se c’è un amore che non va buttato via, applicati affinché possa riprendersi, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

© RIPRODUZIONE RISERVATA