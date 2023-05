Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 maggio 2023/ Un Giove critico per Leone e Scorpione

Alle porte del weekend, ritroviamo l’appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 26 maggio 2023, tratto da Radio LetteMiele. Si tirano le fila del mese di maggio per prepararci ai transiti planetari di giugno. Vediamo a che punto sono Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone sia prudente con Giove contrario, la Vergine vive alti e bassi

Leone, avere Giove in aspetto un po’ critico può indicare il fatto che ci siano delle tensioni e tu in questo periodo ti ritrovi a fare dei conti con delle persone che non stanno dalla tua parte. Di solito il Leone reagisce in maniera piuttosto vigorosa, però bisogna stare attenti: Giove contro rappresenta anche una certa prudenza che dovrebbe essere impiegata in certe situazioni, altrimenti si rischia di sbagliare, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. In questo fine settimana, avrai una forza in più che riguarda l’amore.

Vergine, un periodo generale di alti e bassi, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Tu che ami programmare e mettere a posto tanti tasselli della tua vita, come fosse un puzzle, adesso sei alla ricerca di un tassello mancante oppure sei in attesa che qualcuno ti consegni una sicurezza. Avventure per chi non è portato per il matrimonio: in realtà la Vergine vorrebbe un rapporto fisso, ma è probabile che, se ha avuto delle delusioni, ora pensi a qualcosa di part-time.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia in miglioramento costante, lo Scorpione non ama le imposizioni

Bilancia, sei sempre un po’ affaticato, ma è già partito un progetto e l’Oroscopo di Paolo Fox spera che tu abbia in mente una bella idea. Potresti avere ancora di più, se frequenti una persona del segno dell’Acquario, del Leone. È comprensibile una certa tensione per coloro che hanno vissuto momenti difficili, anche a livello fisico, ma bisogna recuperare. C’è più capacità d’azione e giugno porterà anche un miglioramento in amore.

Scorpione, in questo momento non sei del tutto sereno in amore e Giove in opposizione porta anche qualche dubbio di lavoro: è tutto in trasformazione. Forse alcune scelte sei stato costretto a farle, non le hai sentite tue, oppure devi mantenere una certa linea che non è proprio quella che vorresti tenere, ma è quella che ti suggerisce, anzi ti impone, qualcun altro. Le imposizioni per il segno dello Scorpione non sono mai una cosa bella, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox. Guardando le stelle di questa fine di maggio, complice una situazione anche nata per gioco, l’amore è più vicino!

