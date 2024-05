Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 maggio 2024/ Un cielo che apre la seconda fase dell’anno: Gemelli e Leone top

È entrato ufficialmente Giove in Gemelli e i pianeti affollano questo segno. L’evento astrologico, già anticipato da Venere, stravolge lo zodiaco, perché l’astro della fortuna andrà in opposizione ad alcuni segni, come Toro e Vergine, mentre libererà altri dal suo giogo, come accade per il Leone.

Ariete, questo weekend è un po’ faticoso, per via della Luna in Capricorno. Tuttavia il pallido astro è passeggero e forse sei solo un po’ stanco, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. I più intraprendenti hanno già incontrato una persona interessante o hanno già una relazione e, per i single, sarà un’estate importante! Raddoppia quindi il desiderio di amare e la decisione.

Toro, se sei stato lasciato oppure se, nel corso dell’ultimo periodo, ci sono state persone che si sono allontanate da te, stai comunque notando che non se la passano molto bene. Potrebbero quindi cominciare a rimpiangerti o a rivalutarti. Adesso cerca di rasserenarti, di pensare ai piaceri della vita, ai tour gastronomici che ti piacciono tanto! Ti renderai conto che, anche se brusco, il cambiamento ti ha portato una nuova visione della vita e, tutto sommato, ti ha liberato da situazioni che non valevano più, a vantaggio di qualcosa di meglio che arriverà, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, Giove e Venere sono arrivati nel tuo segno e incentivano la tua voglia di successo. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è però di razionalizzare le tue azioni e di non riempirti di impegni: il rischio è essere superficiali! I single sono favoriti e una separazione verrà superata bene.

Cancro, luna storta in questo weekend: questo può causare un po’ di rallentamenti, ma a volte può fare anche bene. Non crogiolarti troppo nella malinconia e cerca di aderire alle buone circostanze di questo momento. Per i sentimenti, c’è già un bel cielo, ma lo sarà ancora di più a giugno, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Leone, sei uscito dal tunnel di questo maggio! Il mese è partito male ma adesso va già un po’ meglio. Ti serve una conferma? Le giornate del 7, 14 e 19 maggio sono state pesanti, in base all’Oroscopo di Paolo Fox. Non ripetere errori e vai avanti. Adesso Giove è favorevole! Si può ripartire bene.

Vergine, in queste giornate sei un po’ impaziente, perché le persone intorno a te non ti sembrano così di fiducia. Non lo dai a vedere, ma dentro di te ritorna un po’ di insicurezza. Si tratta però di un momento passeggero, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox: solo dieci giorni in cui è meglio non esagerare. Ci sono tante responsabilità e cose da fare, soprattutto in famiglia e quindi cerca di farti aiutare.

