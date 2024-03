Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 marzo 2024/ Mercurio top per il Sagittario e dissonante per il Capricorno

Oroscopo Paolo Fox: ottimo momento per il lavoro del Sagittario, il Capricorno è in attesa di risposte

Sagittario, l’astrologia serve per impostare un percorso di vita. Possiamo quindi sapere quando è il momento più giusto per agire o in cui ci sono più opportunità, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, ma poi certamente dipende tutto da noi. In questo momento hai Luna e Mercurio in aspetto eccellente: la professione è in crescita con opportunità e chiamate per tutti. Alcune scelte non dovranno essere rimandate oltre la fine di maggio, perché Giove non sarà più lo stesso.

Capricorno, ci sono situazioni non molto chiare, con Mercurio in dissonanza. Purtroppo quando si ha a che fare con altri non è sempre possibile avere una visione definita come ce l’hai tu e magari hai a che fare con persone indecise, per una casa, un lavoro o un accordo. Sei sempre uno dei segni più in auge del periodo, ma se ci sono controversie legali o burocratiche, soltanto dopo il 16 di aprile, potrai chiudere le cose, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: ritorni di fiamma per l’Acquario, i Pesci hanno ottimi pianeti

Acquario, è un periodo in cui le emozioni sono un po’ elettriche. Vorresti una relazione più tranquilla, se ce l’hai, e lo stress sale quando ci sono tante cose da fare: recentemente non hai chiuso occhio, a volte, per pensare agli impegni del giorno successivo. Accetta il confronto in famiglia sulle questioni importanti, ma temporeggia. Se in amore hai ricevuto un rifiuto, la stessa persona potrebbe tornare sui suoi passi, ma solo se ti ritiene affidabile. Uno dei problemi di questo segno è che, a volte, sembra un po’ troppo giocherellone, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, Marte e Venere accendono la passione e risolvere controversie sarà più semplice. Contratti e accordi saranno rinnovati entro maggio e ci saranno nuove opportunità: non aspettare oltre! Se sei single, con questa bella Venere, gli incontri sono favoriti e anche le coppie consolidate possono ritrovare serenità, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.











