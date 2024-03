Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 marzo 2024/ Resa dei conti per il Leone, la Bilancia è una sopravvissuta

Oroscopo Paolo Fox: il Leone paga pegno in amore, sentimenti sottotono per la Vergine

Leone, hai subito una sorta di “redde rationem” in amore se la tua situazione è come le seguenti: non sei stato sincero, tieni i piedi in due scarpe, non hai affrontato un problema oppure ci sono questioni di carattere pratico ed economico da risolvere nelle coppie insieme da tempo. Mercurio e Sole sono in ottima posizione per favorire iniziative che partiranno dalla prossima settimana per la seconda parte del 2024, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, l’amore è un po’ sottotono in questo periodo, a causa dell’opposizione di Venere. I single non si vogliono impegnare e chi è in coppia magari ha problemi pratici di cui discutere, anche con figli o parentela. Giove in buon aspetto in ogni caso ti sostiene, anche se è difficile controllare tutto, ammette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: qualche rimpianto per la Bilancia, lo Scorpione si arrabbia

Bilancia, tra gennaio e febbraio c’è stato una sorta di cataclisma e ne stai ancora risentendo con un po’ di stress. Ci sono delle decisioni prese in passato da revisionare e anche i comportamenti. Molti nativi del segno potrebbero rimproverarsi di non essere stati sufficientemente determinati nell’affrontare le cose, per quieto vivere o semplicemente per non star male: non si può accettare l’inaccettabile. Anche i sentimenti hanno avuto dei tormenti: adesso pensa all’amore, perché puoi farlo, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, ci sono delle ingiustizie? Chiaramente se te la prendi troppo per tutto è naturale che non puoi star bene. Anche se ti fanno arrabbiare, non curartene: avanza senza perderti in discussioni che non servono a nulla. La Luna arriverà da te già domani! Amori e amicizie sono intensi ed entro la fine di marzo Cupido potrebbe scoccare una freccia, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Recupero nel weekend!











