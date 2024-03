Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 marzo 2024/ Retribuzione karmica per il Toro, confusione per i Gemelli

Oroscopo Paolo Fox: energia a mille per l’Ariete, il Toro vive una sorta di nemesi

Ariete, senti dentro di te questa grande forza? Nel caso dell’Ariete, quando si concentrano tanti pianeti nel segno, il rischio è di fare anche troppo. C’è un po’ di tensione ma sei molto più coraggioso. Questo è un momento topico per farti valere, sia in amore sia sul lavoro, e per riordinare la tua vita, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, in questo momento la vita viene a riscuotere ciò che è stato seminato e Giove si basa sulla giustizia e la legge, non solo in senso stretto, ma proprio riguardo all’equilibrio delle cose. Se sono stati fatti degli errori in passato, sarà inevitabile cambiare. Questa è quindi una fase di rinnovamento totale che però, proprio grazie a Giove, è per il meglio! Anche coloro che non sono stati bene, molto presto si ricrederanno su ciò che è accaduto e capiranno che tutto sommato è stato positivo, quando tireranno le somme alla termine del 2024, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Venere scompagina la vita dei Gemelli, questa Luna fa dormire il Cancro

Gemelli, oggi e domani ci saranno delle polemiche in amore, anche se non è una cosa nuova, perché Venere è opposta da diverso tempo. Non scoraggiarti se qualcosa non va, metti le cose in chiaro e preparati a una Pasqua un po’ disordinata, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, questa Luna porta un po’ di sonnolenza al mattino, ma non ti toglie la voglia di agire. In questi ultimi mesi hai recuperato un po’ di fiducia nei sentimenti e Venere promette un premio, a stretto giro. Attenzione però agli inizi di aprile: ci sarà da battagliare per rinnovare un contratto, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

