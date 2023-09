Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 settembre 2023/ Noia per il Sagittario, giornata “pollice in su” per l’Acquario

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario ne approfitti per “sistemare” i sentimenti, il Capricorno consideri le proprie priorità

Sagittario, questo cielo comporta troppa noia. I Sagittario che solitamente sono così esuberanti, entusiasti ed ottimisti, adesso sono un po’ sotto pressione e non riescono a fare proprio tutto quello che vorrebbero. Questa è la settimana migliore per capire l’amore, perché dopo la prima settimana di ottobre, tutte le storie che hanno vissuto dei conflitti potrebbero non essere più recuperabili: meglio quindi parlare prima, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox, perché “prevenire è meglio che curare”.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 settembre 2023/ Amore top e lavoro flop per il Leone, stelle ok per la Vergine

Capricorno, ecco un giorno che ti invita a riflettere bene su quelle che sono le tue condizioni: in amore e sul lavoro. In amore bisognerebbe essere un po’ più caldi: se hai detto sempre no ad una pretesa o proposta del partner, vedrai che cambierai idea. Per fare una grande scelta devi avere le spalle coperte: non sei un tipo poco avveduto e ritieni addirittura che l’amore si avvantaggi quando c’è una buona sicurezza economica. Sei in coppia da tempo e vuoi sposarti o convivere? Oppure vuoi incontrare una persona carina? Guardati intorno e, in questi giorni pensa bene a quali sono le tue priorità.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 settembre 2023/ Cambiamenti per l'Ariete e i Gemelli possono chiudere qualcosa

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario sceglie la libertà, i Pesci non si perdano in polemiche

Acquario, oggi puoi contare su Sole e Luna in buon aspetto. A parte un po’ di nervosismo, causato dal solito Giove, da complicazioni di lavoro, bisogna superare incertezze che sono anche di tipo interiore. Quando un Acquario firma un accordo, che sia di lavoro, ma anche d’amore o di altro genere, da una parte è contento e dall’altra si sente in gabbia, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Non si può avere tutto e quindi bisogna decidere cosa fare: la voglia di libertà prende il sopravvento su tutto il resto.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 settembre 2023/ Scelte amorose per il Capricorno, i Pesci lottano ancora

Pesci, qualche momento di agitazione, piccole ansie, soprattutto se stai cercando di portare avanti dei progetti, impegnandoti molto e ottenendo qualche risultato in meno rispetto a quello che ti saresti aspettato. Diverso è il discorso di chi ha firmato un accordo ora, per un programma o progetto che partirà a novembre, dicembre o gennaio. In questo periodo quindi, durante il mese di ottobre, si va un po’ a rallentatore, ma poi si recupera. È molto importante evitare gelosie, battibecchi e rimproveri, perché l’amore ha bisogno di comprensione e l’Oroscopo di Paolo Fox te lo ricorderà, tra qualche settimana, ancora di più.











© RIPRODUZIONE RISERVATA