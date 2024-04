Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 aprile 2024/ Amore agitato per Scorpione e Acquario. Come vanno gli altri?

Dubbi in amore un po’ per tutti e amore sfidante per Acquario e Scorpione. La Luna oggi è in Sagittario e favorisce la creatività, ma agita un po’ i segni d’aria.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia diventa orgogliosa, lo Scorpione non sa cosa vuole in amore

Bilancia, non vuoi avere pressioni e vuoi iniziare a pensare a qualcosa di bello per te stesso. Chi pensa che sei egoista, non ha notato che ti stavi dedicando a tutto tondo alle cose, ma nessuno ti diceva bravo. Quindi questo sedicente egoismo va bene, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, punta su questo weekend: la Luna inizia un transito bello fino a domenica. Giove opposto dice che le questioni economiche vanno gestite con attenzione, in particolare chi ha chiuso un progetto e deve aprirne un altro e chi fa le stesse cose di prima ma deve innovare. L’amore è complicato perché non sai bene cosa vuoi, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Il Sagittario è circondato d’amore, il Capricorno va verso un bel maggio. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Sagittario, sei reduce da una piccola delusione e quindi devi stare con persone che ti vogliono bene. Sei competitivo, tuttavia se ritieni che qualcuno non sia stato corretto con te, non preoccuparti troppo. La Luna è ancora nel segno: amore e amicizie ti confortano, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, devi correre per mettere toppe su guai che combinano gli altri: questo è il motivo per cui preferisci fare tutto da solo. Le tensioni che nascono ora sono molte, perché devi cercare di cogliere cosa stanno facendo gli altri. Venere fra poco favorirà gli incontri e con Giove e Venere in buon aspetto non va sprecato questo maggio, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Lavoro ok per l’Acquario, i Pesci hanno la Luna opposta. L’opinione dell’Oroscopo di Paolo Fox

Acquario, un bel weekend, per l’Oroscopo di Paolo Fox: lavoro e creatività al top e amore così così. Nei rapporti di lunga data, sei un po’ stanco e maggio è particolare: un rapporto continuerà solo se si rispettano le tue volontà. Ora vuoi farti valere e non vuoi sentire di gelosie.

Pesci, sei un po’ agitato con la Luna in opposizione. Tuttavia maggio sarà ricco di opportunità: chiudi le trattative in essere entro maggio! Sia nel lavoro sia nel lavoro. Domani i sentimenti sono al top, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

