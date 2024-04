Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 aprile 2024/ Crisi in amore per il Leone e i Gemelli recuperano con Venere

Una Luna in Sagittario che diventa molto attiva per i segni di fuoco ma che stimola anche il conflitto. Il Cancro è stralunato, per esempio, e e la Vergine si innamora. I Gemelli vanno verso un periodo positivo per l’amore, mentre il Leone contrappone ragione a sentimento.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete è teso ma vincente, il Toro lasci andare

Ariete, sei teso, perché il quadro planetario è intenso, tuttavia arriverai a soluzioni di questioni rimaste sospese. Entro la fine di giugno molti Ariete saranno soddisfatti e recupereranno anche fisicamente. Questo è un cielo che non permette distrazioni, ma che assicura vittorie, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 aprile 2024/ Amore agitato per Scorpione e Acquario. Come vanno gli altri?

Toro, la giornata migliore sarà quella di domenica. I dubbi di sono, ma Giove nel segno illumina una nuova strada e chi non vuole seguirla sbaglia. Potrebbe anche essere una strada che porta lontano da tutto quello che c’è ora. In particolare quelli che vivono dei conflitti devono stare attenti. Questo segno è decisamente caparbio, quindi anche quando c’è qualcosa che non va, prima di lasciare ogni cosa, ci pensa. Tuttavia se certe frequentazioni, certe compagnie e anche nell’ambito del lavoro, delle persone non sono state di riferimento, è inutile cercare qualcosa di positivo dove non c’è nulla di positivo. L’amore torna protagonista per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 aprile 2024/ Weekend di recupero per Sagittario e Ariete: se lo meritano

I Gemelli vadano verso il nuovo, il Cancro stia attento alla Luna. il Punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Gemelli, sii prudente nei rapporti interpersonali. Domani va un po’ meglio e alcuni stanno preparando un progetto per giugno: sarà vincente e muoviti da ora. Le discussioni del passato non vanno più esaltate e chi è rimasto al centro di una polemica dovrà andare oltre. Tempo di emozioni, perché giugno sarà un mese di grande importanza: le storie che nascono anche solo per gioco ora, diventeranno qualcosa di più, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, questo è un sabato particolare, preludio di una domenica che nasce con la Luna in opposizione e quindi poiché sei attento alle mattane della Luna, concludi una discussione entro stasera al più tardi. Aprile è stato un mese difficile, tuttavia, non è detto che non sia stato utile per capire cosa fare in futuro. Venere sarà di nuovo potente dal 29 aprile: chi ha una storia importante la protegga, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 aprile 2024/ Toro e Capricorno hanno un weekend migliore della settimana

Oroscopo Paolo Fox: il Leone va bene nel lavoro e stride in amore, la Vergine ha un cielo per l’amore

Leone, l’unico nodo cruciale di questo oroscopo ha a che fare con i sentimenti: amicizie e amore. Nelle relazioni con gli altri c’è qualcosa che non va. Non fare passi falsi in amore e non lasciare il certo per l’incerto, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Giugno darà più garanzie, ma maggio sarà insidioso. Per il lavoro, avrai molte sfide vinte, nella seconda parte del 2024.

Vergine, potresti innamorarti di qualcuno e Venere non rappresenta solo incontri d’amore, ma anche di amicizia. Programma una domenica di relax accanto a chi ami e poi ricordati che questo cielo permette di contrastare un po’ di nervosismo. Saturno ha ha programmato dei cambiamenti a cui non eri preparato, ma sicuramente sarai riuscito a trarre il meglio da questo, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

© RIPRODUZIONE RISERVATA