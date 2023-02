Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 febbraio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Il consueto appuntamento con le stelle dell’Oroscopo di Paolo Fox apre la settimana con le previsioni per oggi, lunedì 27 febbraio 2023. Tanti movimenti planetari alle porte: inizia Mercurio, che cambierà segno da giovedì, ma la grande attesa è per Saturno. Vediamo come si “preparano” Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete ha un cielo di rivincita, il Toro si prepari a scelte rilevanti in tutti i campi

Ariete, un cielo in grande crescita e se non senti questo fervore da parte delle stelle, vuol dire che sei rimasto ancorato al passato, afferma l’Oroscopo di Paolo Fox. Non sono pochi i nati ariete che, entro la fine di aprile, vorranno togliersi una soddisfazione, soprattutto nei confronti di chi, nel passato, ha pensato che certe situazioni non ti sarebbero andate bene: i tuoi nemici piano piano saranno sconfitti e ci sarà anche chi avrà modo di togliersi un sassolino dalla scarpa.

Toro, ecco una stagione di grandi decisioni! Per affrontare situazioni importanti, c’è bisogno anche di avere a fianco validi collaboratori, persone che ti vogliono bene e su cui contare, perché se tu cerchi di fare qualcosa di buono, di tirare su un progetto e poi c’è chi, più o meno involontariamente, butta giù tutto, è chiaro che alla fine ti arrabbi. Preparati a scelte molto importanti, non solo a livello lavorativo, ma anche affettivo, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli sono un po’ ostacolati da Saturno, il Cancro vive un momento di riflessione

Gemelli, cielo particolare: questo Saturno causa piccole preoccupazioni e poi i progetti che hai in mente vanno seguiti con molta attenzione. L’Oroscopo di Paolo Fox dice di vedere i più nervosi parlare con una persona che conta, spiegare le proprie esigenze, perché non è più possibile fare certe cose con certi ritmi: meglio fare un po’ meno e un po’ meglio. Si può arrivare alla fine della settimana con una grande stanchezza addosso.

Cancro, l’Oroscopo di Paolo Fox definisce questo periodo un momento di sosta e riflessione profonda su mete che andranno perseguite nella seconda parte dell’anno. Marzo e aprile saranno mesi che prevedono piccoli tagli e ritardi e chi vuole ottenere una risposta o un conferma nel giro di poco tempo, avrà qualcosa di più, ma se guardiamo le stelle di queste giornate, ci sono ancora molti dubbi in sospeso. Le coppie che hanno avuto un dubbio, ma non sono in crisi, dovrebbero cercare di vedersi di più.











