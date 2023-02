Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 febbraio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Il consueto appuntamento con le stelle dell’Oroscopo di Paolo Fox apre la settimana con le previsioni per oggi, lunedì 27 febbraio 2023. Tanti movimenti planetari alle porte: inizia Mercurio, che cambierà segno da giovedì, ma la grande attesa è per Saturno. Vediamo come si “preparano” Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 febbraio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox: il Leone è baciato da Giove e Venere, la Vergine affronta un Saturno ostile

Leone, Giove e Venere in buon aspetto: desiderio di amare e di sentirsi soddisfatti, anche a livello lavorativo. Chissà che qualcuno non abbia discusso in maniera anche piuttosto forte con una persona, con un capo, con un gruppo e l’Oroscopo di Paolo Fox spera che entro la fine di aprile ci sia un accordo. Venerdì sabato e domenica potrebbero essere giornate interessanti per riscattare un amore.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 febbraio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Vergine, non è un periodo di azione, ma un periodo di riflessione: Saturno è alle porte e sarà opposto e quindi chi ha un problema personale o fisico deve cercare di risolverlo. Qualche dubbio ci sarà. Questa settimana è migliore, ma la scorsa l’Oroscopo di Paolo Fox aveva piazzato la vergine agi ultimi posti della classifica. Non perché ci siano grosse difficoltà, ma evidentemente perché il periodo di marzo e aprile sarà di revisione di tutte le proprie scelte.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia ha tanti pianeti in opposizione, lo Scorpione deve considerare di più i sentimenti

Bilancia, ci sono forti contraddizioni e l’Oroscopo di Paolo Fox non può escludere che avere tanti pianeti in opposizione porti anche tensione e indecisione che producono effetti non sempre favorevoli: come quelli che hanno avuto un problema d’amore, che non sono d’accordo con il partner o che magari esasperano dei problemi che potrebbero essere risolti con maggiore serenità. In amore ci vuole doppia prudenza.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 febbraio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Scorpione, questa settimana aiuta il recupero: avremo un momento rilevante, tra mercoledì e giovedì. L’amore ha un suo peso e l’Oroscopo di Paolo Fox vuole dirlo in modo particolare a tutti i nati del segno che pensano che il lavoro sia più importante di tutto il resto. Spesso ci si blinda in una condizione che offre solo prospettive di tipo pratico, perché si ha paura di vivere un sentimento in maniera totale. Belle novità possono capitare e la giornata di sabato sarà importante per affrontare alcuni problemi rimasti in sospeso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA