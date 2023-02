Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 febbraio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Il consueto appuntamento con le stelle dell’Oroscopo di Paolo Fox apre la settimana con le previsioni per oggi, lunedì 27 febbraio 2023. Tanti movimenti planetari alle porte: inizia Mercurio, che cambierà segno da giovedì, ma la grande attesa è per Saturno. Vediamo come si “preparano” Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario deve affrontare inevitabili cambiamenti, il Capricorno vive difficoltà per le grandi sfide che intraprende

Sagittario, settimane più o meno importanti, fino alla fine di aprile. La prima raccomandazione che l’Oroscopo di Paolo Fox vuole fare è proprio quella di accettare il destino, anche se in questo momento porta dei cambiamenti essenziali e decisivi: la tua vita sarà diversa da maggio in poi ed è perciò molto probabile che, entro aprile, tu debba rivedere alcune scelte e forse anche alcune persone di riferimento non saranno più le stesse. Non è escluso che tu voglia tentare sperimentazioni in diversi settori della tua vita. Le stelle aiutano a vivere con un po’ più di serenità, ma devi accettare il corso degli eventi.

Capricorno, piccoli disagi sono arrivati, ma questo anche perché più ti metti in gioco, più vuoi vincere delle sfide e maggiori sono le responsabilità da portare avanti. Malgrado le tante incomprensioni, ora devi accettare un aiuto, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Solitamente ti senti più forte quando decidi in prima persona, ma ci sarà chi potrà darti un consiglio prezioso. Le coppie che vogliono avere un figlio o ufficializzare un rapporto avranno, da maggio, molte risorse in più.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario non deve spendere ciò che non ha, i Pesci stanno per incontrare un buon Saturno

Acquario, un ottimo cielo per le acquisizioni, ma forse non così chiaro per le finanze. Mercurio, da giovedì, cambia segno: evidentemente bisogna risolvere un problema, innovare o risolvere una questione di soldi. L’Oroscopo di Paolo Fox dice sempre all’Acquario di non spendere in vista del futuro e, se devi fare un acquisto importante, di spendere sulla base di quello che hai già in tasca. L’amore, in questo periodo, non è affatto messo da parte e anzi tanti Acquario stanno vivendo relazioni interessanti. Le più intriganti sono quelle che si vivono alla giornata. Tensioni e conflitti aperti con qualche parente o amico poco sincero.

Pesci, sei pronto a voltare pagina, ti chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? Saturno da marzo lo impone, ma è un Saturno buono, che riorganizza la tua vita e miglioramenti inaspettati possono nascere, in questo momento: le associazioni, le società di affari che nascono adesso sono un punto di partenza per avventure da impostare nel futuro. Tieni anche sotto controllo gli interessi, le novità e di parlare chiaro, se vuoi ottenere un cambiamento, perché arrivano delle giornate che permettono di fare chiarezza in tutti quei legami che non sono trasparenti. Insomma, un oroscopo di crescita che va vissuto senza limitare l’ottimismo che, ogni tanto, difetta nella tua vita e viene sostituito da un fatalismo non sempre facile da gestire.

