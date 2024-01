Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 gennaio 2024/ Il Sagittario si apra al mondo e l’Acquario apra il portafoglio

Oroscopo Paolo Fox: meglio oggi di domani per il Sagittario, momento di decisioni per il Capricorno

Sagittario, questa giornata è da sfruttare al meglio, perché domani sarà un po’ meno vantaggiosa. Se frequenti più gente, il cielo ti regalerà emozioni avventurose! La tua capacità d’immaginazione ti consentirà di fare viaggi anche solo con la mente e, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, la tua immaginazione è potente!

Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 gennaio 2024/ Il Capricorno e i Pesci pensano all'amore in modo diverso

Capricorno, momento in cui si compiono scelte decisive. In base all’età, i più giovani potrebbero volersi trasferire, mentre i più grandi potrebbero pensare di tirar fuori un sogno dal cassetto. L’Oroscopo di Paolo Fox incoraggia anche chi in amore non è così fiducioso: guardatevi attorno, perché c’è un bellissimo cielo!

Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 gennaio 2024/ Il Leone ruggisce e la Vergine ha nuove opportunità

Oroscopo Paolo Fox: oggi l’Acquario spende, i Pesci risccendono la creatività

Acquario, questo è un weekend che ripone al centro i soldi, perché ci sono spese da fare, per la casa, per riparazioni o altro. Il Sole nel segno ti guida verso esiti positivi di problematiche che sono state anche pesanti da tollerare, nell’ultimo periodo. Le relazioni sentimentali sono favorite e sono in arrivo giornate molto positive, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, cosa sta accadendo al tuo cuore? Gennaio è iniziato con emozioni non proprio positive o forse c’è stato una diatriba o una separazione. Questo è il momento giusto per recuperare un sentimento vero. Allontanati da chi ti crea problemi! Il cielo di fine gennaio e inizio febbraio sarà favorevole ad accendere la creatività! Tutti voi che lavorate con l’immaginazione sarete favoriti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 gennaio 2024/ Chi è libero dalle opposizioni? Gemelli e Toro sono salvi

© RIPRODUZIONE RISERVATA