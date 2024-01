Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 gennaio 2024/ La Bilancia si sente svalutata e lo Scorpione è ostinato in amore

Oroscopo Paolo Fox: il Leone tira fuori il suo orgoglio, la Vergine ha un bel cielo per l’amore

Leone, hai bisogno di mettere punti fermi e questo significa che se qualcuno si azzarderà a dirti qualcosa di sbagliato, tu reagirai con una risposta tranchant! In questo weekend stai comunque attento alle parole. Le faccende economiche sono sempre da sistemare, mentre in amore, se ci sono state delle problematiche, perché magari ti sei dedicato troppo alla tua professione, dovrai cercare di ricreare un’atmosfera serena. Nel caso invece fossi insoddisfatto, cercherai altrove, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, Venere è tornata in aspetto buono: un’amore può essere recuperato, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Per alcuni nativi del segno, soprattutto se più maturi o reduci da una separazione, l’amore più congeniale è quello che assomiglia a “un’amicizia amorosa”, ovvero un rapporto in cui ci sia una complicità che vada oltre, come l’organizzazione di viaggi, un lavoro da condividere e tutto ciò che si può costruire insieme.

Bilancia, giorni tesi, sia a livello personale, sia familiare. Ti sembra che davvero il mondo giri al contrario: personaggi che non meritano ricevono onori, mentre tu che ti sei impegnato non vedi riconosciuto il tuo valore. Vedrai che col tempo i nodi verranno al pettine, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox. Il cielo in questo periodo non ti concede una visione della tua vita molto limpida: cerca di riposare e stai attento in amore.

Scorpione, le relazioni sentimentali che non vanno andrebbero chiude. L’Oroscopo di Paolo Fox spiega che i nativi del segno, spesso, si incaponiscono su persone difficili da raggiungere. È vero che lo Scorpione è un combattente, guidato da Marte, però è anche importante essere sereni! Sul lavoro, entro il mese di maggio potresti eliminare ciò che non va più bene.

