Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 maggio 2023/ La razionalità non è tutto per Leone e Vergine

L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 27 maggio 2023, dalle frequenze di Radio LatteMiele, ci spiega che non sempre i pianeti positivi sono sempre tali e che le opposizioni non sono così negative come sembrano. Scopriamo come si comportano i pianeti perLeone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone può perdere le staffe, la Vergine deve affrontare l’imponderabile

Leone, perdere a calma è un attimo! Vieni frainteso o sei proprio tu a non voler avere a che fare con delle persone: ti conviene giocare a muso duro? Ricordi un paio di mesi fa, quando l’Oroscopo di Paolo Fox consigliava di non avere un atteggiamento troppo brusco, di non sbattere la porta e andartene. Lo diceva a febbraio e questo potrebbe essere un atteggiamento controproducente, soprattutto se non sai bene quali siano le nuove prospettive. Questo significa che devi informarti bene, prima di fare qualsiasi tipo di mossa. Amore in recupero da giugno!

Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 maggio 2023/ Focus sui sentimenti per Ariete e Gemelli

Vergine, questa Luna nel segno regala una grande razionalità che poi è la tua grande ragione di vita, perché tu riesci a inquadrare e analizzare anche le situazioni più complesse della tua esistenza con una grande meticolosità. Ogni tanto però, ti devi scontrare con la realtà, ovvero con situazioni imposte dal destino che non avevi programmato: molti progetti andranno quindi modificati a seconda di quello che c’è. L’Oroscopo di Paolo Fox ti chiede di essere un po’ più fatalista.

Oroscopo Paolo Fox, 26 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Bilancia...

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia ha Giove a favore, lo Scorpione è un po’ in difficoltà

Bilancia, finalmente Giove non è più contro! L’Oroscopo di Paolo Fox spera che tu abbia già lanciato un bel progetto. Se c’è stata una piccola conflittualità, perché hai pensato che certe persone non si siano comportate bene nei tuoi confronti, non hai cambiato idea, ma adesso hai voltato il tuo sguardo altrove, verso un futuro ottimista e quindi non ti lasci più ghermire e sopraffare da situazioni che, fino a qualche tempo fa, sembravano troppo pesanti. Amore che ha ancora bisogno di qualche cautela.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 maggio 2023/ Venere abbraccia i Gemelli e il Cancro

Scorpione, l’Oroscopo di Paolo Fox ha parlato di chiusure e revisioni per alcune questioni di lavoro. Giove opposto può anche portare qualche ritardo nei pagamenti. Se stai affrontando un impegno di lavoro importante, è probabile che tu sia scontento o magari non ti senta all’altezza. Per altri versi, chi ha cambiato ruolo, gruppi o accordi, non sa bene con chi avrà a che fare. In famiglia ci sono alcuni problemi da risolvere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA